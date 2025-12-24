Multas millonarias por comercializar juguetes que no cumplen con la normativa de seguridad y ponen en riesgo la salud de los chicos

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que, a partir de denuncias realizadas por la entidad en distintos casos, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aplicó la primera de una serie de multas que superan los $100 millones a un grupo de importadores de juguetes. Esta sanción se desarrolla en el marco de la política de Vigilancia de Mercado, con el objetivo de abordar la problemática del comercio desleal de productos que no cumplen con la normativa vigente de seguridad. En este caso puntual, la Cámara detectó la comercialización de un teléfono didáctico para bebés con luces y sonidos que supera los niveles de decibeles permitidos para este tipo de juguetes, lo que representa un riesgo para la salud auditiva de bebés y niños de entre 6 meses y 3 años de edad. La situación resulta aún más grave debido a que el producto exhibía sellos de seguridad en su envase, pese a no cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Como resultado de estas actuaciones, se dispuso —además de las sanciones económicas— el retiro de los productos del mercado, la baja de publicaciones en plataformas de comercio electrónico y, en caso de persistir estas prácticas, la posible suspensión o bloqueo de los CUITs involucrados. Asimismo, la empresa sancionada deberá publicar la resolución sancionatoria en un medio digital de alcance masivo. En el mismo sentido, se procedió a la eliminación de publicaciones que ofrecían productos previamente retirados del mercado estadounidense bajo la modalidad de compra internacional.

En este contexto, la CAIJ advirtió que se está trabando en detectar casos de adulteración de declaraciones juradas y presentación de certificados de seguridad apócrifos, y volvió a remarcar que la seguridad debe ser el primer criterio al momento de elegir un juguete. Por tal motivo, recomendó a las familias, especialmente en estas fiestas, comprar exclusivamente en canales formales y comercios habilitados, como jugueterías de barrio, cadenas de jugueterías y supermercados —entre ellos Carrefour, Jumbo, Coto y Chango Mas—, donde los productos cumplen con la normativa vigente, cuentan con certificación obligatoria, trazabilidad y respaldo comercial. Desde la entidad destacaron que estos canales son los que sostienen una oferta alineada con el poder de compra real de las familias argentinas y garantizan el acceso a juguetes seguros y certificados. Asimismo, la Cámara advirtió que una parte de la oferta importada durante la temporada de fin de año se canalizó a través de canales no tradicionales, como bazares, kioscos, farmacias, puestos de diarios y polirrubros, donde en numerosos casos se detectaron juguetes de contrabando y productos peligrosos para la salud y la seguridad infantil. Por todo ello, la CAIJ recomienda adquirir juguetes que cuenten con el Marcado de Conformidad (Código QR + AR y dos tildes) en comercios habilitados, que es hoy la forma más efectiva de cuidar la salud y la seguridad de niños y niñas.