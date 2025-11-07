VIDEO. Damián Saavedra, tras ser absuelto por el crimen de Jimena Salas: “La justicia es un desastre, nos torturaron horas y horas”

Carlos Damián Saavedra, uno de los dos hermanos que fue juzgado y finalmente absuelto por el crimen de Jimena Salas, en Vaqueros, recuperó la libertad este viernes y, al salir de los tribunales, lanzó duras críticas contra el sistema judicial salteño.

“No tenemos nada que ocultar, siempre fuimos con la verdad”, expresó tras escuchar la sentencia que lo desvinculó a él y a su hermano Adrián del crimen ocurrido en 2017.

Consultado sobre si iniciará acciones legales por lo vivido, respondió sin dudar: “Obvio que sí. Toda la justicia es un desastre. No puede seguir así”.

Luego, apuntó directamente contra los investigadores y fiscales que llevaron adelante la causa. “Colque, Gormachea, Guaymás, todos los que estuvieron con mi hermano torturándolo horas y horas. Ellos también van a pagar todo lo que hicieron”, sostuvo.

Foto: Javier Rueda

También se refirió a los testimonios que se escucharon durante el juicio. “Qué testigos, ninguno nos señaló nunca. Todos hablaron de zapatos, de cosas que puede tener cualquiera, de un perro caniche... pero nunca nadie nos señaló ni a mí ni a mi hermano”, remarcó antes de retirarse, diciendo que quería “ir con su bebé”.

Foto: Javier Rueda.

La declaración de Saavedra se produjo minutos después de que el Tribunal de la Sala II de Grandes Juicios absolviera a los hermanos por el beneficio de la duda, tras un extenso proceso judicial en el que la fiscalía había solicitado prisión perpetua.

El crimen de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en su vivienda de Vaqueros, sigue sin tener condenados. La mujer fue asesinada con más de 40 puñaladas, y hasta hoy, pese a los años de investigación, el crimen permanece impune.