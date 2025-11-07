VIDEO. URGENTE: Causa Jimena Salas. Absolvieron a los hermanos Saavedra por el beneficio de la duda y ordenaron la inmediata libertad

El juicio por el femicidio de Jimena Salas llegó a su instancia final este viernes en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. Luego de escuchar los alegatos finales y las últimas palabras de los acusados, el Tribunal de Juicio resolvió absolver a Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, quienes permanecían bajo arresto domiciliario.

La decisión se tomó por aplicación del principio de la duda, según lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 20 de la Constitución Provincial y el artículo 1º, inciso F del Código Procesal Penal. Con esta resolución, el Tribunal dispuso revocar las medidas restrictivas y ordenar la inmediata libertad de los acusados.

En otro punto, el fallo hizo referencia a fallecido Javier "Chino" Saavedra, hermano de los absueltos, quien había sido sobreseído tras su muerte un día antes de que inicie el proceso judicial. Los jueces señalaron que existen certezas sobre su participación material en el hecho, junto a otra persona no identificada, a la que se refieren como “H2”.

Por tal motivo, el Tribunal ordenó al Ministerio Público Fiscal continuar la investigación para determinar la identidad de otros posibles partícipes en el crimen de Jimena Salas.

Los jueces señalaron la falta de pruebas

El fallo, dictado este 7 de noviembre de 2025, absolvió a los hermanos del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, así como también de robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda, en carácter de partícipes secundarios y necesarios, respectivamente.

En su lectura, el Tribunal indicó que la falta de pruebas directas impidió sostener la acusación, lo que derivó en la absolución conforme al principio de inocencia.

Los hermanos Saavedra negaron su vinculación con el crimen

Primero habló Adrián Guillermo Saavedra, seguido por Carlos Damián Saavedra, quien pidió justicia y negó estar involucrado en el asesinato.

“No somos delincuentes, nunca nos hizo falta nada. Molestábamos a los vecinos con música fuerte, pero delincuentes nunca. Nunca robamos. No sé por qué hasta el día de hoy seguimos acá. Muchos supuestos”, expresó ante los jueces.

En su declaración, Carlos Damián Saavedra también mencionó a su hermano Javier, fallecido durante el proceso judicial, y cuestionó las pruebas genéticas que lo vinculan con la causa.

“El supuesto ADN de mi hermano, a quien trataron de cobarde cuando no está vivo para defenderse… Si están tan seguros de ese ADN, ¿por qué nos negaron una contraprueba? Mi hermano seguiría con vida”, sostuvo.

Cuando se le pidió referirse a su propia situación, reafirmó su inocencia:

“Nunca anduvimos por ese barrio. Nunca conocimos a Jimena Salas. Queremos justicia por ella, pero también por mi hermano y por nuestra familia”, concluyó.

Foto: Javier Rueda

La defensa insiste en la falta de pruebas

El abogado Marcelo Arancibia sostuvo que no existen pruebas firmes que vinculen a los acusados con el hecho. “Refutamos todo”, afirmó durante su exposición. Según explicó, ningún testigo reconoció a los hermanos Saavedra en el lugar del crimen, no hay certeza sobre el perro involucrado en la investigación, y las versiones sobre los vehículos carecen de sustento probatorio.

La acusación inicial contemplaba prisión perpetua por homicidio calificado con alevosía, premeditación y femicidio, pero la Fiscalía finalmente pidió 12 años de prisión como partícipes secundarios de homicidio calificado, mientras que la querella adhirió al pedido, solicitando además que se considere robo con arma, en banda y en poblado.