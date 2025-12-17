Confirman el suicidio de Javier Saavedra, el femicida de Jimena Salas

La muerte de Javier Nicolás Saavedra, femicida de Jimena Salas, fue confirmada oficialmente como un suicidio tras la finalización de una investigación integral encabezada por el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto. El hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre en la Alcaidía General de la ciudad de Salta.

De acuerdo con los informes científicos incorporados a la causa, Saavedra falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una lesión vascular grave autoinfligida en el pliegue del codo izquierdo, realizada con una hoja metálica que fue secuestrada oportunamente.

La causa de muerte fue confirmada mediante los resultados de la autopsia, estudios de anatomía patológica y pericias criminalísticas y médicas coincidentes.

Gravemente herido en el baño

El episodio se registró en horas de la tarde, cuando el interno fue hallado gravemente herido en el baño del pabellón D1, con cortes en el antebrazo izquierdo, mientras los detenidos se encontraban en el horario de recreación. Fue otro interno, identificado con las iniciales G. E. O., quien lo encontró y dio aviso al personal del Servicio Penitenciario.

Ante la emergencia, Saavedra fue trasladado de manera inmediata al sector de Sanidad de la Alcaidía y luego derivado al hospital Señor del Milagro, donde ingresó sin signos vitales.

La investigación incluyó la toma de declaraciones a internos y personal penitenciario, el análisis de registros de cámaras de seguridad, la realización de la autopsia y pericias médicas, criminalísticas y toxicológicas. La autopsia fue practicada por médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con la participación de un perito de parte designado por la familia, quienes coincidieron en que la lesión fue autoinfligida.

Sin drogas ni alcohol

Los estudios toxicológicos descartaron la presencia de alcohol o drogas en el organismo del fallecido. Además, se consignaron antecedentes de inestabilidad emocional, con episodios previos de angustia vinculados a su situación judicial.

En ese sentido, en el expediente consta que el 8 de septiembre, una semana antes de su muerte, Saavedra habría ingerido pastillas en exceso, lo que le provocó somnolencia, desorientación e incoordinación motriz. Por ese episodio fue asistido en el sector de Sanidad y luego trasladado al pabellón C como correctivo disciplinario.

Tras ese hecho, el propio Saavedra manifestó ante las autoridades penitenciarias que se encontraba deprimido y que otro detenido -del que no aportó datos- le había dado un jugo que contenía pastillas, lo que, según expresó, “le pegó mal”. Asimismo, internos que compartían pabellón señalaron que semanas antes el detenido había comenzado a regalar algunas de sus pertenencias.

No hubo participación de terceros

Luego de analizar la totalidad de los elementos reunidos, el fiscal López Soto concluyó que no existen indicios objetivos de intervención dolosa o culposa de terceros. No se detectaron signos de lucha, la lesión es compatible con el elemento secuestrado y con una acción autoinfligida, y el accionar del personal penitenciario fue considerado inmediato y adecuado, sin omisiones relevantes.

En consecuencia, el fiscal dispuso el archivo de las actuaciones conforme al artículo 244 del Código Procesal Penal, al quedar acreditado que la muerte de Javier Nicolás Saavedra se trató de un suicidio.