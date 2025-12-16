Vuelco en la muerte de Federico Villalba: el informe del CIF determinó que no presenta golpes

Según el informe del CIF, al que en forma exclusiva pudo acceder El Tribuno y que este lunes fue incorporado a la causa que tramita el fiscal GAP Gonzalo Ariel Vega, y que tiene tres detenidos, el músico de Aguaray no presenta golpes que hayan sido determinantes para su fallecimiento. Su muerte, luego de diez días de internación en el hospital San Vicente de Paul de Orán, se produjo como consecuencia de una sepsis generalizada, lo que podría dar lugar a otra investigación por una posible mala praxis.

El hecho que mantiene movilizada a la comunidad de Aguaray se produjo en la madrugada del 23 de noviembre, cuando una gran cantidad de vecinos se reunió, como lo hacen de manera habitual los fines de semana, en un after —como se conoce a estas reuniones tras el cierre de los locales nocturnos— en una cancha de Aguaray. Dos de los detenidos, según la versión que manejó la fiscalía con jurisdicción en Aguaray a cargo de Armando Cazón, se habrían trenzado primero en una discusión con el joven, quien fue golpeado y luego presuntamente secuestrado en el vehículo de uno de los agresores. Según esa hipótesis, en los incidentes habrían participado cuatro hombres que sometieron a todo tipo de golpes al músico, quien fue abandonado en un descampado, desde donde fue auxiliado y trasladado primero a los hospitales de Aguaray y Tartagal, para luego ser derivado al hospital de Orán.

El 4 de diciembre, después de tres intervenciones quirúrgicas, el músico falleció, por lo que las actuaciones fueron giradas al fiscal GAP Gonzalo Vega, quien mantiene detenidos a tres hombres y a un cuarto en calidad de prófugo.

Sin embargo, el informe del CIF echó por tierra todas esas versiones al determinar que Federico no presentaba golpes en ninguna parte de su cuerpo, ni en el cráneo ni en el rostro, y que su fallecimiento se produjo por una falla multiorgánica a partir de una sepsis, la cual, a su vez, se originó en un sangrado estomacal que no habría sido advertido a tiempo. De hecho, el joven permaneció cuatro días internado medicado con calmantes y recién al cuarto día fue operado. En ese momento fue inducido al coma al comprobarse la sepsis que ya invadía su cavidad abdominal, consecuencia de la cual falleció.

El informe del CIF es determinante: “El cadáver de Villagra, Federico Antonio, no presenta signos de violencia, no presenta signos de defensa y el examen externo solo presenta injurias correspondientes a intervenciones médicas. En el examen interno se constatan lesiones equimóticas en cráneo, abdomen e intestino. Estas lesiones no tienen la magnitud suficiente para causar el deceso”.

En las conclusiones del mismo informe, que lleva la firma de la médica legista Karina Ayala Montenegro, se establece: “La muerte de la persona que en vida se llamara Villagra Federico Antonio se produjo por falla multiorgánica por sepsis”.

El abogado penalista Gonzalo Maidana, defensor del detenido Jesús Ortega, consideró “una irresponsabilidad que funcionarios del Ministerio Público Fiscal hayan salido por todos los medios de comunicación, sin haber tenido en sus manos los informes del CIF ni la historia clínica, a opinar y compararlo con la muerte de Fernando Báez Sosa. Si esos comentarios los hace cualquiera no pasa nada, pero si lo dice el responsable de investigar, la gente toma como cierto algo que es totalmente falso”.

“Nunca sucedió una agresión en banda, nunca fue privado de su libertad como se dijo y el fallecimiento de Federico no se produjo a consecuencia de ninguna golpiza, sino por una sepsis. Eso no determina de ninguna manera el nexo causal entre la supuesta golpiza y su fallecimiento. Es de sentido común que, si a una persona la agreden cuatro hombres, por lo menos debería presentar golpes en el rostro. Pero eso no surge ni del informe del CIF ni de la historia clínica”, sostuvo el letrado.

Maidana agregó que “todos entendemos el dolor de la familia, que se dejó llevar por este tipo de versiones falaces, que de ninguna manera ayudan al esclarecimiento de este caso tan doloroso”.

El abogado explicó además que “los supuestos elementos de prueba no existen y soy yo quien está solicitando recién ahora las cámaras de seguridad para determinar con certeza el derrotero de la víctima y de los detenidos”.

En cuanto a la reconstrucción de los hechos, Maidana indicó que, según la defensa, “mi defendido y otro de los detenidos llegaron al after alrededor de las 8 de la mañana, un lugar donde la gente estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Allí mi defendido discute con Federico por cuestiones pendientes. Luego se reconcilian, se dan la mano y salen los tres, con Federico en el asiento del acompañante, a comprar más cerveza. Bajan en un lugar a orinar y allí se produce otro altercado entre Federico y otro de los detenidos. Es en ese momento cuando interviene nuevamente Ortega y le reprocha que le estaba pegando a un hombre mayor, de 54 años. Se intercambian algunos manotazos y Ortega reconoce haberle dado una trompada en el estómago. Luego deciden retirarse y dejar a Federico en ese lugar”.

“No se fugaron para ocultar un crimen atroz; se dirigieron a la comisaría para denunciar que habían participado en una gresca, pero el oficial no les quiso tomar la denuncia, posiblemente al advertir que estaban alcoholizados”, agregó.

Maidana negó de manera rotunda que hayan intervenido otras personas y sostuvo que “a uno de los detenidos lo fueron a buscar a un taller, cuando testigos aseguran que estuvo con ellos el día de la supuesta agresión. El prófugo es una persona con un grado notorio de discapacidad, por lo que lamentablemente la investigación se hizo muy mal”.

“Con todo lo que se dijo públicamente, existe una fuerte presión de la opinión pública que también afecta a fiscales y jueces. Confiamos en que el doctor Gonzalo Vega actuará conforme a las evidencias que hoy obran en la causa, como el informe del CIF y la historia clínica, que me llegó recién este lunes, pese a que del tema se habla y se opina desde hace dos semanas sin conocimiento real de los hechos”, concluyó.

Jesús Ortega, Sebastián Reinaga y Ricardo Llanos permanecen detenidos, mientras que Jorge Antonio Galván se encuentra en calidad de prófugo.