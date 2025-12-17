PUBLICIDAD

Trapitos
Aguas Blancas
caso jimena Salas
Reforma laboral
Sub 13
Paritarias
Taxis y remises
Oriana Nevora
Inflación
Nacionales

Los precios mayoristas se aceleraron en noviembre

Subieron 1,6% el mes pasado contra el 1,1% de octubre, según el Indec.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 21:51
El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% en noviembre de 2025 respecto del mes anterior, consecuencia del incremento de 1,8% en los productos nacionales y la baja de 0,6% en los productos importados.

De esta manera, el dato del mes pasado revirtió la baja que había registrado en octubre, cuando el IPIM había marcado un alza de 1,1%.

La variación interanual del índice se ubicó en 24,3%, mientras que el acumulado de los primeros once meses arrojó 23,2%, según el Indec.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron productos agropecuarios, con 0,51%; productos refinados del petróleo, con 0,41%; alimentos y bebidas, con 0,30%; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21%.

La división que tuvo la mayor incidencia negativa fue petróleo crudo y gas, con una disminución de 0,55%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,4% en los productos nacionales y la baja 0,5% en los productos importados.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,4% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 0,4% en los productos primarios y la suba de 2,1% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Construcción

Por otra parte, el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a noviembre de 2025 registró una suba de 2,5% respecto al mes anterior.

Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,4% en materiales, 3,6% en mano de obra y 1,8% en gastos generales.

El rubro Mano de obra incorpora el acuerdo salarial que aplica desde noviembre de 2025 y una asignación no remunerativa y extraordinaria ; mientras que gastos generales incorpora los nuevos valores de las tarifas eléctricas a partir del 1 de noviembre, los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca y la actualización en los conceptos de la conexión de gas.

 

Temas de la nota

