La inflación aún causa impacto en el presupuesto familiar

La inflación marcó un 2,5% en noviembre y sigue siendo objetada por buena parte de la opinión pública que interpreta que no refleja lo que pasa en su bolsillo. La raíz de la discrepancia es que el índice es un promedio de los precios de toda la economía y de allí surge la diferencia.

El ejemplo más sencillo es el siguiente: carne, verduras o frutas se compran y consumen todos los días, mientras que un textil o un electrodoméstico se adquieren con intervalos de meses o años.

Por eso, un aumento de la carne impacta directamente en los presupuestos familiares, mientras que la rebaja en camisas o pantalones no se siente.

Pero además de este concepto, hay que agregar el cambio de "precios relativos". Buena parte del aumento que sufren las familias es por subas de tarifas superiores a la inflación promedio y por ende a la actualización de ingresos. Otro impacto fuerte se da en alquileres.

Así, la sumatoria de factores lleva al estrangulamiento de los presupuestos. Según un informe de IARAF, los alimentos y prendas de vestir continuaron su abaratamiento relativo (salvo el último mes de alimentos), mientras que los alquileres, servicios públicos y comunicaciones, su encarecimiento relativo.

El informe que recibió Agencia Noticias Argentinas indicó que "entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 siete componentes aumentaron su precio relativo y cinco lo bajaron". "Los alquileres y los servicios públicos integran el componente que más aumentó su precio relativo desde noviembre de 2023, con un alza de 55%", señala. A contramano de lo que podía pensarse, el trabajo reveló que "la salud es el servicio que menos aumentó su precio relativo entre ambos meses, con un 4,4%. En el otro extremo, las prendas de vestir y calzado son los bienes que más abaratamiento relativo tuvieron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

En este caso, el precio relativo bajó un 29%. Si se considera solamente el último año, el precio relativo que más subió es el de la educación con un 18% y el que más bajó es el de prendas y vestir con un 12%. Los alquileres y servicios públicos se ubicaron en segundo lugar, con una suba del 10%.

El alza en el costo de vida acumulada en el último año y los salarios deteriorados, con ingresos que corren por detrás de los precios, siguen apareciendo como factores claves que alimentan una sensación de retroceso en la calidad de vida. El último informe divulgado por UNICEF Argentina puso de relieve una dinámica dual en el panorama socioeconómico del país: mientras que los indicadores de pobreza en hogares con niños y adolescentes muestran una mejoría sustancial, la presión financiera se traslada a una creciente dependencia del crédito, incluso en los sectores medios. Este descenso en el umbral de pobreza se traduce en una mejor capacidad de las familias para afrontar gastos esenciales vinculados directamente con la crianza. Sin embargo, esta aparente mejoría en el acceso a bienes y servicios esenciales contrasta fuertemente con el panorama del endeudamiento familiar.