Apolinario Saravia: La trampa de la confianza: un falso gestor vació la cuenta de una vecina

Lo que comenzó como una supuesta mano extendida para navegar los laberintos burocráticos de la era digital, terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera para una vecina de Apolinario Saravia. La confianza, ese activo tan escaso y valioso, fue el arma que un hombre de 35 años utilizó para orquestar una estafa millonaria que hoy lo tiene tras las rejas y bajo la lupa de la Justicia salteña.

La historia de este fraude se remonta al mes de mayo, cuando el imputado logró establecer un vínculo con la damnificada presentándose como un experto en trámites bancarios y gestiones ante la ANSES. Bajo esta fachada de "solucionador de problemas", el hombre fue ganando terreno en la privacidad de la mujer, quien, ante la complejidad de los sistemas de validación de identidad, aceptó su ayuda.

Con el pretexto de facilitarle el acceso a sus beneficios, el acusado obtuvo datos sensibles que le permitieron crear y controlar una cuenta en la billetera virtual Mercado Pago a nombre de la víctima. Lo que ella desconocía era que, al entregar sus credenciales personales, le estaba otorgando las llaves de sus ahorros a quien ya planeaba el despojo.

El descubrimiento del vacío financiero

El esquema de hormiga -pequeños movimientos que pasan desapercibidos- se rompió en septiembre. Al revisar su estado de cuenta, la mujer se encontró con un movimiento que le llamó la atención: una transferencia única por un monto superior a los 500 mil pesos hacia una desconocida.

Ese hilo fue el que permitió desovillar la magnitud del fraude. Al profundizar en el historial de la aplicación, la víctima descubrió que no era un hecho aislado. Durante meses, se habían realizado múltiples operaciones sin su consentimiento hacia cuentas del propio supuesto gestor y de terceras personas. En total, el botín acumulado por el estafador superó los 2 millones de pesos.

Actuación judicial y detención

La denuncia radicada por la damnificada puso en marcha una investigación liderada por el fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación de Apolinario Saravia. Tras recolectar pruebas fundamentales, como informes de Mercado Libre, registros de transferencias y testimonios, se ordenaron una serie de allanamientos.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad lograron resultados clave:

Secuestro de teléfonos celulares (donde se presume se operaban las cuentas).

Incautación de tarjetas bancarias y de otras billeteras virtuales a nombre del sospechoso.

La detención inmediata del acusado.

Actualmente, el hombre de 35 años fue imputado provisionalmente como autor del delito de estafa (Artículo 172 del Código Penal). Ante la contundencia de las pruebas y el riesgo de entorpecimiento, la Fiscalía solicitó que el imputado permanezca bajo detención preventiva mientras se completa el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados.