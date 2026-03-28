Metán: "Me estaban patoteando y yo me defendí", dijo el hombre que cabeceó a un joven

Una pelea entre jóvenes de la ciudad de Metán sigue prolongando un debate público que se mantiene "caliente" en las redes sociales.

El hombre fue filmado cuando le aplica un brutal y, según describió un vecino, "académico" cabezazo —"escuela tucumana", dijo— a un joven que se encontraba entre los beligerantes, a la salida de un boliche.

Las versiones están más que encontradas, ya que en los videos no se observa al hombre siendo atacado en ese primer momento. Sí se ve que agrede al joven que finalmente lo denunció, asegurando que le destrozó la boca con el golpe.

La verdad de uno y otro lado se dirime en las imágenes que ya se viralizaron en todo el pueblo y también fuera de él.

En medio de la polémica, el vecino que intervino en la pelea mostró las lesiones que sufrió y un certificado médico del hospital Del Carmen como constancia.

"Me estaban patoteando, me golpearon mucho y yo me defendí. Esos muchachos estaban completamente descontrolados, porque también atacaron una camioneta a golpes. Para mí estaban drogados", dijo Andrés Capuzzelo sobre los incidentes ocurridos alrededor de las 5.30 de la mañana del martes pasado, a la salida de una fiesta, en la intersección de las calles Avellaneda y San Lorenzo, en el barrio Granadero Díaz de Metán.

"Uno de los videos solamente muestra cuando yo me defendí. Yo vivo al frente y salí porque le estaban pegando a mi hijo, pero luego también golpearon y tiraron al piso a mi cuñada, y entre varios me pegaron a mí. Por eso tengo el ojo derecho morado, lesiones en las piernas y en las costillas", agregó Capuzzelo.

"Con mi cuñada intervenimos para tratar de separar, porque los jóvenes estaban descontrolados. A mí me pegaron entre varios, yo solamente me defendí y le pegué un cabezazo a uno porque me estaban por matar a golpes", destacó.

Capuzzelo reconoció que le pegó un cabezazo a uno de los jóvenes. "Justamente es uno de los que me golpeó", aseguró.

Las denuncias

A raíz de los incidentes se registraron varias denuncias en la Comisaría 1, una de ellas fue la radicada por el joven de 18 años que recibió el cabezazo y sufrió lesiones.

En la denuncia, Piero Sánchez dijo que, luego de la fiesta, se estaban peleando el hijo de Capuzzelo con otro muchacho y que posteriormente salió el padre. "Al dejar que peleen, en un momento su hijo fue derribado al suelo, por lo que el acusado se puso nervioso y reaccionó pegándole un cabezazo al dicente, quien quería sacar su moto porque vio que estaban peleando", señaló Sánchez.

El joven aclaró en su presentación que en ningún momento se involucró en los incidentes, tal como sostiene el hombre en su descargo público.

Como consecuencia del golpe, dejó constancia de que dos dientes delanteros le quedaron desplazados hacia atrás, que presentaba sangrado y que intentó acomodarlos con las manos, mientras los incidentes continuaban tras la agresión.

Debido a la denuncia, Capuzzelo quedó acusado de lesiones en una causa en la que interviene la Fiscalía Penal 1 de Metán, aunque no fue detenido, como ocurrió en otro caso resonante donde también se produjo una agresión mediante un cabezazo.

Los videos que muestran las peleas y corridas se volvieron virales y expusieron crudamente lo ocurrido aquella madrugada, lo que derivó en denuncias cruzadas y en la repercusión del caso a nivel nacional.

El agresor miente

Una madre tomó partido por la victima de la testa de Capuzzelo y dijo: "Ese hombre está mintiendo porque primero permitió que su hijo peleara con el otro muchacho y como lo voltearon él intervino de inmediato y se puso muy agresivo con todos. Lo que dijo en una radio al hablar de que los jóvenes estaban drogados es una irresponsabilidad, porque eso no es cierto", aseguró la madre de uno de los chicos que estuvieron presentes durante los incidentes.