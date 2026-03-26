Causan alarma en Metán videos virales sobre una pelea a la salida de una fiesta

Gran alarma, indignación y todo tipo de cuestionamientos están generando en Metán videos que se volvieron virales en las redes sociales sobre peleas ocurridas en la madrugada del martes pasado, luego de una fiesta, en la zona del barrio Granadero Díaz.

En las imágenes se observa a jóvenes enfrentándose a golpes de puño y luego interviene un hombre mayor de edad que le pegó un cabezazo a uno de los muchachos. Mientras una gran cantidad de jóvenes y menores corrían de un lado al otro para observar el descontrol en los confusos y lamentables episodios.

En otra parte de los videos se observa a un grupo de jóvenes violentos que golpeó a una camioneta, cuyo conductor luego se retiró rápidamente del lugar. A raíz de los incidentes se registraron varias denuncias en la Comisaría 1, una de ellas fue la radicada por el joven de 18 años que recibió el cabezazo y sufrió lesiones.

Los incidentes ocurrieron en la intersección de las calles Avellaneda y San Lorenzo, en el barrio Granadero Díaz, en la zona sur de Metán, luego de una fiesta. Andrés Capuzzelo, el padre de uno de los jóvenes que intervino y que un video muestra cuando golpea a uno de los jóvenes fue cuestionado con dureza en las redes sociales y por medios de comunicaciones.

En la denuncia Piero Sánchez dijo que luego de la fiesta se estaban peleando el hijo de Capuzzelo con otro muchacho y que posteriormente salió el padre. “Al dejar que peleen en un momento su hijo fue derribado al suelo, por lo que el acusado se puso nervioso y reaccionó pegándole un cabezazo al dicente, quien quería sacar su moto porque vio que estaban peleando”, señaló Sánchez en la denuncia en la que aclaró que en ningún momento se involucró en los incidentes. Como consecuencia del golpe el joven dejó constancia que dos dientes de adelante le quedaron hacia atrás, que perdía sangre, y trató de acomodárselos con las manos.

Capuzzelo quedó acusado de lesiones en una causa en la que interviene la Fiscalía Penal 1 de Metán.

“No están diciendo ni mostrando la verdad”

“No están contando la verdad y el video solamente muestra cuando yo me defendí. Yo vivo en esa zona y salí porque le estaban pegando a mi hijo, pero luego también golpearon y tiraron al piso a mi cuñada y entre varios me pegaron a mí, por eso tengo el ojo derecho morado, lesiones en las piernas y en las costillas”, dijo Capuzzelo a El Tribuno.

“Con mi cuñada intervenimos para tratar de separar porque los jóvenes estaban descontrolados. A mí me pegaron entre varios, yo solamente me defendí y le pegué un cabezazo a uno porque me estaban por matar a golpes”, destacó.