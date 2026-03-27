Jujuy se adelanta y anuncia vuelos a Iquique en agosto

Jujuy volvió a posicionarse en el terreno de la conectividad aérea del norte argentino y, una vez más, avanzó con anuncios concretos mientras Salta continúa en etapa de gestiones. El gobernador Carlos Sadir confirmó esta semana que desde agosto comenzarán a operar dos vuelos semanales hacia Iquique, en Chile, además de la continuidad de la ruta con Asunción del Paraguay.

"Quiero contarles que extendimos el acuerdo con la empresa Paranair para que Jujuy continúe teniendo vuelos hacia y desde Asunción del Paraguay. Además, a partir del 2 de agosto comenzamos a volar a Iquique, con dos frecuencias semanales", afirmó el mandatario jujeño. Y agregó: "Nuestra hermosa provincia sigue sumando rutas a su conectividad aérea, generando más oportunidades y más desarrollo turístico para Jujuy y los jujeños".

El anuncio se suma a una serie de movimientos que la provincia vecina viene concretando en los últimos meses. En febrero ya había oficializado una nueva conexión con Córdoba, con tres frecuencias semanales, y semanas atrás fue elegida como base operativa de JOY, una nueva aerolínea regional que proyecta una red federal sin pasar por Buenos Aires. En ese esquema, Salta no figura entre los destinos iniciales.

Salta, "gestiones"

El avance de Jujuy cobra mayor relevancia si se lo contrasta con las gestiones que Salta venía impulsando en paralelo. El 8 de marzo, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, había anunciado que la provincia analizaba precisamente una conexión aérea con Iquique, en el marco de una estrategia para fortalecer el vínculo con el norte de Chile y posicionarse como un nodo del Corredor Bioceánico.

En ese encuentro con el CEO de Paranair, Jaime Cassola, también se confirmó la continuidad de los vuelos entre Salta y Asunción, con la posibilidad de ampliar frecuencias, y se destacó el potencial de una futura ruta hacia Chile como una alternativa estratégica tanto para el turismo como para el comercio.

Sin embargo, mientras Salta avanza en evaluaciones y acciones de posicionamiento del destino en el mercado chileno, Jujuy logró concretar el anuncio y ponerle fecha a una conexión clave para la región.

La nueva ruta hacia Iquique apunta no solo a potenciar el turismo internacional, sino también a fortalecer la integración regional con el Pacífico, en línea con los objetivos del corredor bioceánico.

De esta manera, el mapa aerocomercial del norte vuelve a mostrar a Jujuy como protagonista en la expansión de rutas, en un contexto en el que la conectividad aérea se consolida como una herramienta estratégica para el desarrollo económico, turístico y logístico de la región.

Reunión de vices

Los vicegobernadores del Norte Grande, entre ellos Antonio Marocco, se reunieron en Jujuy y ratificaron la necesidad de fortalecer la unidad regional y la defensa del federalismo ante la caída de recursos, la crisis laboral, el deterioro de la infraestructura y los problemas productivos y energéticos. En ese marco, acordaron coordinar acciones con el sector industrial y respaldar iniciativas vinculadas al acuerdo Mercosur–Unión Europea. También analizaron estrategias comunes para enfrentar la coyuntura económica.

Además, reafirmaron su compromiso con la democracia y los derechos humanos a 50 años del golpe de 1976 y definieron que el próximo plenario del Parlamento del Norte Grande se realizará el 13 y 14 de abril en Tucumán.