Cristina y Axel reivindicaron la expropiación de la petrolera

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó ayer la estatización de YPF en su gobierno luego de que la Justicia de EEUU fallara en favor de la Argentina en la causa por la expropiación, dejando sin efecto la condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones.

A través de un extenso mensaje, la exmandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por la defensa del Estado argentino ante los tribunales de Nueva York y sostuvo que los argumentos jurídicos reafirmaron la primacía de la Constitución Nacional por sobre disposiciones estatutarias.

En ese sentido, remarcó que la expropiación de la petrolera en 2012 se realizó "conforme a derecho" y en ejercicio de la soberanía estatal.

El fallo fue dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que además consideró que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización. Sin embargo, el litigio —iniciado en 2015 y que había tenido un fallo adverso en primera instancia en 2023 por parte de la jueza Loretta Preska— podría tener un último capítulo en la Corte Suprema de EEUU, instancia a la que aún pueden recurrir las partes.

El mensaje de Kicillof

El exministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró el fallo y embistió contra el presidente Javier Milei por sus críticas hacia la estatización: "No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros", sostuvo.

El bonaerense se expresó en redes tras el fallo y celebró la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena contra el país. En su mensaje, Kicillof defendió el proceso de estatización llevado adelante en 2012, al que calificó como una medida "estratégica" para recuperar la soberanía energética, y sostuvo que la resolución judicial respalda la postura histórica del Estado argentino frente a los reclamos de los fondos litigantes.

Asimismo, remarcó la importancia del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que consideró válida la expropiación y exculpó a YPF, aunque advirtió que el litigio aún no está cerrado, ya que las partes podrían recurrir a la Corte Suprema de EEUU.

Alberto Fernández irónico con Milei

El expresidente Alberto Fernández cuestionó al gobierno de Javier Milei tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina en la causa por YPF. "'Ganamos"', dijo el mosquito. "Lamento que el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban", escribió. Agregó que la defensa iniciada durante su gestión permitió reconocer el derecho del Estado a expropiar una empresa por razones de utilidad pública y felicitó a los equipos jurídicos que llevaron adelante la estrategia.