Rita Guevara: "La denuncia del municipio se realizó antes del casamiento"

¿Qué hizo el municipio ante el evento en La Punilla?

Yo hice la denuncia como municipio el día 22, es decir, el día previo a que se realizara el evento en la Quebrada. Sabemos muy bien que la Quebrada de las Conchas es una reserva natural provincial, por lo tanto la autoridad de aplicación es la provincia. Sin embargo, como intendenta de Cafayate tengo la obligación de resguardar estos espacios. Como representante del municipio, también soy guardiana de los sitios naturales que forman parte de esta reserva y de otros lugares. Para nosotros es una joya y hay un cuidado muy importante.

Incluso, para acciones mínimas como sacar fotos, se pide autorización a la provincia. Siempre que ocurre algo en ese lugar, la Secretaría de Ambiente de la provincia informa a la Secretaría de Ambiente del municipio de Cafayate. En esta oportunidad no se nos informó absolutamente nada, lo cual llamó la atención. Por eso se realizó la denuncia penal por parte del municipio y se solicitó a la policía que realice los controles correspondientes, es decir, que verifique la documentación vinculada al evento.

¿Por qué generó preocupación este casamiento?

Las pocas veces que sucede algo en la Quebrada de las Conchas, la Secretaría de Ambiente de la provincia nos informa. Puede ser una actividad de la UNSa, un estudio o algún otro tipo de intervención, pero siempre hay aviso. En este caso, se trató de un casamiento, y desde que yo estoy en la gestión es la primera vez que ocurre algo así. Eso generó preocupación. Verifiqué que no existiera ningún permiso otorgado por la municipalidad, porque no dimos autorización, y también confirmé que la Secretaría de Ambiente de la provincia no nos había comunicado nada.

Al no haber información ni autorización, y ante estas señales de irregularidad, se tomó la decisión de realizar la denuncia penal y solicitar a la policía que controle la documentación presentada por la organizadora del evento.

¿Qué irregularidades detectaron y qué medidas se tomaron?

Hoy sabemos que hay dos denuncias penales, una realizada por el municipio y otra por la Secretaría de Ambiente de la provincia. El permiso que se presentó supuestamente emitido por Ambiente es falso, es un documento apócrifo. Esa es una de las irregularidades principales.

Además, hay una concejal que es familiar de la organizadora del evento que avala y defiende la realización del casamiento. Consideramos que eso configura un mal desempeño de su función, porque una funcionaria no puede avalar documentación falsificada. Es importante remarcar que la denuncia del municipio se realizó antes de que se llevara a cabo el evento, el día 22. También se pidió a la policía que verifique la documentación. Cuando la policía detecta la situación, se comunica con el secretario de Ambiente, quien también radica una denuncia penal por la falsificación de firmas.

¿Habrá una multa ejemplar?

Le solicité al secretario de Ambiente que se aplique una multa millonaria, para evitar que una situación como esta vuelva a repetirse. Esto ha generado mucho dolor y angustia en la comunidad de Cafayate y en toda la región. Nosotros, incluso para actividades mínimas, pedimos autorización. Hay un profundo respeto y cuidado por este patrimonio natural, que es un privilegio para Cafayate. Que alguien venga desde afuera y actúe de esta manera nos parece muy grave, por eso pedimos una sanción ejemplar.