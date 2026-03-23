La miel que se produce en el departamento Metán gana otro premio internacional

Un reconocido y experimentado apicultor metanense, que desde hace 29 años se dedica a la actividad, con gran esfuerzo, obtuvo otro premio internacional.

Claudio Quiroga fue otra vez reconocido, esta vez, en el 26º concurso internacional de mieles multiflorales 2026, que se desarrolló en Maciá, Entre Ríos, donde obtuvo el sexto lugar en la categoría mieles ámbar oscuro.

“Estoy muy feliz por este nuevo reconocimiento. La verdad que esto nos alienta a seguir adelante en un contexto económico muy complicado para la apicultura. A esto se suma los récords de lluvia, con precipitaciones de hasta 200 milímetros, que tuvimos en el departamento de Metán, que complica el mantenimiento y rendimiento de las colmenas y el acceso a los apiarios porque los campos se inundaron y muchos caminos en las fincas todavía están inaccesibles”, dijo Quiroga a El Tribuno.

El apicultor dijo que tiene colmenas en Paso del Durazno y en el paraje El Tajamar en Metán y también en El Galpón, donde se produce mieles de muy buena calidad.

“Quiero agradecer el apoyo y el cariño de toda la gente que nos felicitó por este nuevo reconocimiento. Soy un convencido de que realmente Metán se puede convertir en la “ciudad de la miel” y con ese objetivo vamos a seguir trabajando y capacitando a nuevos apicultores para que haya una mayor producción en Salta”, destacó.

Quiroga, el año pasado, logró otro sexto premio en la categoría mieles ámbar oscuras en el 25º concurso internacional de mieles multiflores en la Expo Maciá 2025.

La Comisión de Admisión de ese concurso estuvo integrada por el equipo organizador de la Fiesta, profesionales responsables del Laboratorio de Especialidades Productivas de Maciá (Lepma), dependiente de la Secretaría de Producción y Ambiente de la Municipalidad, y personal técnico de apoyo.

La miel “Rosalinda” producida en el departamento de Metán ya obtuvo seis premios y la marca se presentó con gran éxito, por ejemplo, en la Feria Potencia, en Salta capital.

El metanense tiene una familia de emprendedores. Su hijo, Jesús, con tan solo 17 años ya es un experimientado apicultor y desde pequeño maneja las colmenas junto a su padre. Además su esposa, Fabiana Vargas, produce artesanías en fibrofacil.