Metán: detuvieron al acusado de robar en un comercio al que ingresó por el techo

Personal de la división Seguridad Urbana (911) del Distrito de Prevención 3 detuvo esta mañana al principal acusado de robar en un comercio ubicado en la plaza General Güemes, en el barrio Doc-Banc, de San José de Metán.

El ilícito ocurrió en la madrugada del viernes pasado cuando ladrones ingresaron levantando chapas y rompieron el cielorraso, dejando un orificio de alrededor de un metro de largo por un metro de ancho. Provocaron daños en el pequeño negocio y se llevaron todos los cigarrillos y los encendedores, galletas, alfajores, helados y golosinas, entre otras cosas.

Esta mañana dando cumplimiento a una orden detención librada por el juez Sebastián Fucho, efectivos del 911 localizaron al joven de 17 años cuando patrullaban por la calle Leandro N. Alem, entre las calles Rivadavia y Roque Sáenz Peña. El acusado al observar a los uniformados ingresó a varios domicilios de la zona para intentar darse a la fuga, pero finalmente fue aprehendido.

Según informaron fuentes policiales el muchacho tiene antecedentes por varios delitos contra la propiedad y durante los procedimientos le secuestraron elementos probatorios.

La víctima del robo fue Jaime Brizuela, un querido comerciante de Metán que sufrió el robo número 41 en más de 30 años en su quiosco que se encuentra ubicado en la plaza Güemes, en la zona oeste de Metán.

Un ladrón escurridizo con un cuchillo

Pasadas las 13 de hoy un escurridizo ladrón armado con un cuchillo entró a una vivienda en el barrio Granadero Díaz, amenazó a una empleada al intentar robar y luego huyó por los techos y saltando tapias.

Luego del suceso, que causó temor y asombro en los residentes de ese barrio ubicado en la zona sur de Metán, hubo un amplio operativo de personal de distintas divisiones de la Policía que buscaron al delincuente casa por casa, pero no lo pudieron encontrar.

Testigos dijeron que el ladrón, que no logró robar nada, mostró una gran agilidad al saltar las tapias y subirse a los techos de las casas para huir de la policía.

El sospechoso ya fue identificado y sus movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad, por lo que su aprehensión es inminente, según confirmaron fuentes policiales.

