Metán: “Me estaban “patoteando”, me golpearon mucho y yo me defendí”

En medio de una gran polémica el vecino que intervino en una pelea entre jóvenes en Metán mostró las lesiones que sufrió y un certificado médico del hospital Del Carmen como constancia.

“Me estaban “patoteando”, me golpearon mucho y yo me defendí. Esos muchachos estaban completamente descontrolados porque también atacaron una camioneta a golpes, para mí que estaban drogados”, dijo Andrés Zapuzzelo, sobre los incidentes ocurridos a alrededor de las 5.30 de la mañana del martes pasado a la salida de una fiesta, en la intersección de las calles Avellaneda y San Lorenzo, en el barrio Granadero Díaz de Metán.

“Uno de los videos solamente muestra cuando yo me defendí. Yo vivo al frente y salí porque le estaban pegando a mi hijo, pero luego también golpearon y tiraron al piso a mi cuñada y entre varios me pegaron a mí, por eso tengo el ojo derecho morado, lesiones en las piernas y en las costillas”, dijo Capuzzelo.

“Con mi cuñada intervenimos para tratar de separar porque los jóvenes estaban descontrolados. A mí me pegaron entre varios, yo solamente me defendí y le pegué un cabezazo a uno porque me estaban por matar a golpes”, destacó.

Capuzzelo reconoció que le pegó un cabezazo a uno de los jóvenes. “Justamente es uno de los que me golpeó”, aseguró.

“Había dejado que peleen”

A raíz de los incidentes se registraron varias denuncias en la Comisaría 1, una de ellas fue la radicada por el joven de 18 años que recibió el cabezazo y sufrió lesiones.

En la denuncia Piero Sánchez dijo que luego de la fiesta se estaban peleando el hijo de Capuzzelo con otro muchacho y que posteriormente salió el padre. “Al dejar que peleen en un momento su hijo fue derribado al suelo, por lo que el acusado se puso nervioso y reaccionó pegándole un cabezazo al dicente, quien quería sacar su moto porque vio que estaban peleando”, señaló Sánchez en la denuncia en la que aclaró que en ningún momento se involucró en los incidentes. Como consecuencia del golpe el joven dejó constancia que dos dientes de adelante le quedaron hacia atrás, que perdía sangre, y trató de acomodárselos con las manos.

Debido a la denuncia Capuzzelo quedó acusado de lesiones en una causa en la que interviene la Fiscalía Penal 1 de Metán.

“Capuzzelo está mintiendo porque primero permitió que su hijo peleara con el otro muchacho y como lo voltearon él intervino de inmediato y se puso muy agresivo con todos. Lo que dijo en una radio al hablar de que los jóvenes estaban drogados es una irresponsabilidad, porque eso no es cierto”, aseguró la madre de uno de los chicos que estuvieron presentes durante los incidentes.

Los videos que mostraron las imágenes de las peleas y corridas se volvieron virales, por eso los hechos ocurridos en Metán ya se convirtieron en noticia provincial.