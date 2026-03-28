Acompañá a los corredores del Maratón New Balance este domingo

Hay gran expectativa por el Medio Maratón New Balance Salta, aunque no solo por parte de los 4.000 participantes, sino también por parte los familiares y amigos de los competidores.

Es por eso que la Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, dispuso una serie de puntos de aliento para que los seres queridos de los deportistas vayan a apoyarlos.

En estos sitios habrá diferentes atractivos y serán los siguientes:

Av. Sarmiento entre Güemes y Belgrano

Cabildo Histórico

Monumento al General Güemes

Isabel La católica

Zuviría y Ameghino

Av. Bolivia y Arenales

Av. Bolivia – Logística, donde estará la Banda de Música

Zuviría y Juana del Moro, donde estará la Batucada de la Policía

La competencia se llevará a cabo el domingo 28 de marzo. El ingreso será a las 7.15 y la largada a las 8. Se recomienda llevar carteles para animar y hacerlo con mucha euforia, para ayudar a los corredores a llegar a la meta.

Se espera una gran convocatoria de público, desde el inicio de la gran carrera hasta el final de la misma.