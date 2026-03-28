Domingo de Ramos en Salta: la ceremonia en la Catedral

La Catedral Basílica de Salta ya tiene todo listo para el inicio de la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos este 29 de marzo. Habrá misas durante toda la jornada y una procesión central encabezada por el Arzobispo.

La bendición de ramos dentro del templo será a las 8.00, 9.00, 12.00, 19.00 y 20.30. En tanto, a las 10 se realizará la tradicional bendición y procesión que partirá desde la Basílica de San Francisco de Asís hacia la Catedral.

Las actividades se desarrollarán en la Catedral Basílica, Santuario del Señor y la Virgen del Milagro, ubicada en España 558. La jornada marca uno de los momentos más convocantes del calendario litúrgico en la ciudad.