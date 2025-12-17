Hubo un nuevo acuerdo entre el Gobierno y gremios estatales

El Gobierno provincial y los gremios estatales firmaron un acta en la que acordaron el pago de una asignación extraordinaria de $200.000, de carácter no remunerativo y no bonificable, que se pagará el 16 de enero próximo.

Se definió la apertura de las negociaciones paritarias 2026 en la primera quincena de febrero, oportunidad en la que se podrá contemplar un aumento porcentual retroactivo a enero.

Este acuerdo mantiene la propuesta del Ejecutivo de asegurar a los empleados públicos un pago cada 15 días, entre diciembre y enero.

Desde el Ejecutivo se destacó que el monto del bono se incrementó en un 100% con respecto al abonado en enero de 2025.

También se indicó que en cada reunión paritaria hubo un beneficio adicional para los trabajadores, producto del diálogo entre el Estado salteño y los representantes de los trabajadores de todos los sectores.

La propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

El encuentro contó con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos y Secretarios de Estado, junto a dirigentes de los gremios que representan a trabajadores de la Administración Pública Provincial, organismos centralizados, descentralizados, Salud y Educación.

Cronograma de pagos

Cada 15 días entre diciembre y enero, el Gobierno hará un desembolso según el siguiente cronograma:

● 2 y 3 de diciembre, pago de sueldos del mes de noviembre.

● 16 de diciembre, pago aguinaldo

● 30 y 31 de diciembre, adelanto del pago de sueldos de diciembre con un 5% de incremento.

● 16 de enero: Bono extraordinario de $200.000

● 30 y 31 de enero: Adelanto del pago de sueldos de enero.

● Febrero: Apertura de la mesa de Negociación 2026.