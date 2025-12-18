Reforma laboral: hoy marcharán la CGT y las dos CTA

Diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo hoy a las 15 una movilización "multitudinaria" hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Así lo había anunciado la CGT el lunes último, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Según fuentes sindicales, se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debate en el Senado.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que deben "pudrírsela a los gobernadores en sus territorios" porque la reforma laboral y el presupuesto "terminarán de aniquilar a las provincias".

Asimismo, las dos fracciones de la CTA, de los Trabajadores y Autónoma, participarán también de la marcha, así como el gremio UTEP, que representa a los trabajadores de la economía popular.

