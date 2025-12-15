"No es una reforma, es una modernización"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Julio Moreno, planteó una defensa enfática del proyecto laboral y lo inscribió dentro de un proceso más amplio de transformaciones que, a su entender, ya muestran resultados concretos. "Ya se cumplieron los objetivos del primer eje del plan de Javier Milei, con dos años consecutivos de superávit fiscal sin default, una inflación que pasó de ser diaria a mensual, baja de la pobreza y un fuerte ingreso de inversiones a través del RIGI", afirmó.

Moreno detalló que el Gobierno ahora avanza sobre un segundo y tercer eje: el orden público y la reducción del tamaño del Estado. Sin embargo, remarcó que el foco inmediato estará puesto en las reformas estructurales, entre ellas la modernización laboral, la ley de inocencia fiscal, un nuevo presupuesto con reglas fiscales y la reforma del Código Penal.

Para el legislador, uno de los principales errores del debate público es conceptual. "Yo no te diría que es una reforma laboral, sino una modernización laboral", insistió. En su análisis, la legislación vigente que data de la década del 70 no refleja la realidad actual del mercado de trabajo. "Hoy existen formas de empleo que antes no estaban contempladas: trabajos digitales, plataformas, delivery, nuevas modalidades que quedaron fuera del marco legal", dijo.

Desde esa mirada, Moreno considera que la iniciativa apunta a uno de los problemas estructurales más profundos del país: la informalidad. "Casi el 50% de los trabajadores está en la informalidad y hace más de diez años que no crece el empleo privado. Esto es consecuencia de leyes que desalientan la contratación formal", sostuvo.

En ese punto, fue crítico con el rol de los sindicatos y de los gobiernos anteriores. "Yo les preguntaría qué pasó en estos años con los trabajadores informales. Se cobraba sobre el empleo formal, pero nadie resolvió el problema de fondo", dijo.

El diputado vinculó directamente la modernización laboral con la llegada de inversiones y el desarrollo económico. Según afirmó, los inversores no solo evalúan impuestos y cargas sociales, sino también la previsibilidad en las relaciones laborales. "Una de las cosas que hay que evitar es la industria del juicio. Una pyme no resiste ciertos niveles de litigiosidad", señaló.

En esa línea, adelantó que el paquete de reformas buscará complementar la modernización laboral con alivios impositivos, reducción de burocracia y herramientas para fortalecer a pymes.

Moreno también anticipó un escenario de mayor competencia entre provincias. "Se van a devolver facultades impositivas y va a haber una competencia fuerte entre las provincias para atraer inversiones. Más de una va a tener que adaptarse a ese nuevo escenario".