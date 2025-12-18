Salta aseguró la continuidad de programas de desarrollo social con la firma de convenios con Nación

Como resultado de extensas e intensivas gestiones que siguieron las directivas del gobernador, Gustavo Sáenz, el Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Desarrollo Social; confirmó la continuidad de programas sociales, como Focalizados entre otros. El titular de la cartera Mario Mimessi, se reunió con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, en un encuentro donde acordaron continuar con esta ayuda alimentaria y articulación de otras acciones conjuntas.

En la firma del convenio Focalizados, se acordó un desembolso de $ 2.589.300.000 para la compra de 60 mil módulos alimentarios, que serán entregados en dos rondas operativas en territorio. Estos están destinados a embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad de las distintas comunidades originarias, especialmente en los departamentos declarados en Emergencia Sociosanitaria.

Luego del encuentro en el Ministerio de Capital Humano, Mimessi destacó que con su titular coincidieron en la necesidad de continuar trabajando en conjunto entre Nación y Provincia, para llegar a los sectores más vulnerables con políticas públicas.

Como resultado de las gestiones realizadas por Desarrollo Social de Salta se concretó la firma de otro convenio con la Subsecretaría de Políticas Familiares perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación para la implementación del Programa Federal de Primera Infancia (PFPI) que promoverá el fortalecimiento de los Centros de Primera Infancia; la implementación de una política de Acompañamiento Familiar desde los primeros años de vida e implementar capacitaciones destinadas al recurso humano dedicado a la labor junto a niños pequeños y sus familias.

Además se logró restituir el beneficio de tarjetas para personas con celiaquía; con un monto superior al anterior, siendo desde ahora 47.000 pesos por mes, para más de 200 beneficiarios salteños ya empadronados durante seis meses.

La rúbrica de estos convenios se realizó junto a Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia dentro del Ministerio de Capital Humano; el ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, quien estuvo acompañado por su coordinadora general Dolores Montarcé y demás funcionarios nacionales.

Cabe destacar que estas gestiones por parte del Gobierno Provincial llegan luego de las correspondientes presentaciones de documentación administrativa, que fueron realizadas ante la cartera nacional para sus respectivas auditorias y seguimiento de la ejecución de partidas.