Datos del Indec

La inflación de noviembre fue de 2,5 % y la acumulada de 2025 llegó a 27,9 %

​​​​​​​El dato del último mes representa una suba del 31,4 % interanual. El rubro de servicios fue el que marcó la mayor suba, mientras que ropa y calzado fue el segmento que menos aumentó. 
Jueves, 11 de diciembre de 2025 16:13
La inflación registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del Índice del Precio al Consumidor que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre. De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

El dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se difundió en un contexto donde las consultoras privadas habían proyectado una inflación mensual de entre 2,3% y 2,5%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año.

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

Previo a que se conociera el dato oficial, las mediciones del sector privado marcaban que la inflación del pasado mes de noviembre superaría el 2%.

El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, destacó que tras 18 meses de baja, la inflación interanual subió 0,1 punto porcentual en noviembre y se estacionó en 31%. El 2025 cerrará con una inflación mensual no tan lejana a la de fines de 2024, pero con una ganancia de competitividad (el tipo de cambio real multilateral está 19% arriba de dic-24).

Las consultoras privadas estimaban que el IPC iba a oscilar entre el 2,3% y 2,5%. La estimación más “pesimista”, aunque por mínimas diferencias, es de la consultora Eco Go: calcularon que el IPC arrojará 2,5 %. Llegaron a ese porcentaje por el aumento en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del 3%. “Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también”, explicó el economista de esa consultora, Lucio Garay Méndez.

 

 

 

 

 

