Tensión en el aeropuerto de Salta: una avioneta se declaró en emergencia por una falla en el tren de aterrizaje

Una situación de tensión se vivió este martes en el aeropuerto, cuando una avioneta que se aproximaba a aterrizar declaró una emergencia debido a un desperfecto en el tren de aterrizaje. La aeronave, que transportaba a cinco pasajeros, debió realizar maniobras especiales antes de completar el descenso de manera segura.

Según se informó, durante la aproximación se detectó que el tren de aterrizaje se había trabado, lo que impedía un aterrizaje normal sobre la pista de cemento del aeropuerto. Ante ese escenario, desde la torre de control se le indicó al piloto que se dirigiera al AeroClub, donde la superficie permitiría un descenso con menor riesgo.

Mientras la avioneta realizaba las maniobras correspondientes y se desplazaba hacia el aeroclub, se activó el protocolo de emergencia, con la intervención de personal de bomberos, motoristas y equipos de seguridad, lo que generó un importante movimiento operativo en la zona aeroportuaria.

Finalmente, durante esas maniobras, el tren de aterrizaje logró destrabarse, permitiendo que la aeronave aterrizara sin inconvenientes. El descenso se concretó sin incidentes y no se registraron personas heridas.

Las autoridades confirmaron que los cinco ocupantes se encontraban en buen estado y que la situación quedó controlada tras el aterrizaje, llevando tranquilidad luego del momento de alarma que se vivió en el lugar. También se informó que el aeropuerto no fue cerrado ya que la aeronave aterrizó en otra pista.



