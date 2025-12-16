PUBLICIDAD

16 de Diciembre
Presupuesto 2026
SADE
Presupuesto 2026
Estrés de fin de año
Secretaría de Minería
queso cremón
allanamientos
muerto en olivos
Nacionales

Encontraron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos donde vive Milei

El joven de 21 años fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. 
Martes, 16 de diciembre de 2025 12:25
Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta Residencial de Olivos, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar, al tiempo que luego del hallazgo se activaron de inmediato los protocolos y los servicios constataron el deceso.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se encuentra en el lugar de los hechos y todas las hipótesis se encuentran bajo investigación.

La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”, consignaron las fuentes

