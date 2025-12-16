PUBLICIDAD

16 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
La noche de los museos
Presupuesto 2026
SADE
Policiales

Allanamientos en JMT Multimedios por robo, estafas reiteradas, asociación ilícita y daños

Una grave denuncia que se encuentra en la Fiscalía Penal N°1, a cargo del Dr. Pablo Paz . involucra a Manuel Toledo, titular de la productora JMT MULTIMEDIOS de calle Tucumán 837.
Martes, 16 de diciembre de 2025 10:47
Los delitos denunciados son: hurtos, estafas reiteradas con asociación ilícita en varios hechos, además de daños y otras maniobras ilegales. También se implica como otro de los principales acusados a su hijo “Manu” Toledo, Fernando Salas y otros relacionados a la productora.

Los hechos investigados vienen de larga data, cuando “los Toledo” sacaron en muchísimas oportunidades equipos de Multivisión Federal, en complicidad con Alfonso Coronel, técnico del canal también denunciado penalmente. La mayoría de estos aparatos Transmisores de video extraídos de manera ilícita, son de un alto costo y de uso exclusivo de Multivisión ya que en Salta no hay otros equipos con esas características.

Lo grave de la situación es que JMT Multimedios trabaja para el Concejo Deliberante, El Arzobispado de Salta y otros entes oficiales donde habría prestado servicios con los equipos sacados de Multivisión.

El ardid delictuoso involucraría además en otros hechos similares a otras personas como Mauricio Arjona alias “Cuchula”y Ramon “Kiko” Nuñez dueño de la Productora audiovisual “Dos Ranas”, quien transmitió festivales e hizo videos a reconocidos artistas.

Algunos de los elementos sustraídos fueron recuperados del móvil de televisión que estaba en Jujuy con “Manu” Toledo, otros estaban en un taller técnico, dejados allí por Kiko Nuñez y otros fueron secuestrados en allanamientos que realizó la Brigada de la Policía de Salta en la productora JMT audiovisuales. Al momento todavía faltan equipos robados al Canal y siguen las investigaciones.

La causa cuenta con una importante cantidad de pruebas, entre las que hay varios videos, gran cantidad de transferencias entre los involucrados, actas notariales, conversaciones y mucho más material.
Trascendió que se solicitarán detenciones y otras medidas al fiscal.
 

