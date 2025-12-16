Las fuertes lluvias en Bolivia dejaron al menos 20 fallecidos

Las autoridades bolivianas confirmaron al menos 20 muertos y más de 20 desaparecidos tras las intensas lluvias y el desborde de ríos que han afectado a comunidades del departamento de Santa Cruz, informó ayer el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, reportó siete fallecidos hasta el domingo. Posteriormente se encontraron más cadáveres tras la ampliación de las operaciones de rescate y el retroceso de las aguas.

"Lamentablemente, ahora tenemos 20 muertos confirmados y más de dos docenas de desaparecidos", afirmó, y agregó que Santa Cruz ha sido declarada zona de desastre departamental.

Las fuertes lluvias desde la noche del viernes provocaron el desborde del río Piraí y otros afluentes, afectando al menos a 22 comunidades, principalmente en el municipio de El Torno, una de las zonas más afectadas.

"Con el paso de los días y la mejora del clima, es probable que el número aumente debido a la disminución del nivel del agua y a que los equipos de rescate trabajan para encontrar los cuerpos que no pudieron escapar de esta fuerza de la naturaleza", declaró Troche.

Barrios enteros sufrieron inundaciones

Según información oficial, barrios enteros quedaron inundados y decenas de familias tuvieron que ser evacuadas de urgencia.

Troche indicó que unas 600 familias se vieron afectadas en El Torno, mientras que otras 1.500 familias se vieron afectadas en la zona de Colpa Bélgica, en Santa Cruz, donde se derrumbó un puente que conectaba el municipio con la carretera a Warnes.

Ante el pronóstico de más lluvias, el Gobierno anunció reubicaciones preventivas para las comunidades en riesgo y está trabajando para declarar una emergencia nacional.

Así lo informó Paz, quien señaló que las afectaciones por la temporada de lluvias se extenderán por varios meses. "Estamos trabajando en la declaración de emergencia nacional porque este fenómeno de El Niño y La Niña no se van a ir y tendremos tres, cuatro, cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías", alertó Paz.

Agregó que "esto no termina, recién comienza", e indicó, con base en información externa, que los fenómenos de El Niño y La Niña "están generando lluvias récord después de más de 100 años". A esto, sumó la "deforestación terrible que ha sufrido Bolivia en estos últimos 20 años" y "que no permite que la naturaleza pueda drenar estos efectos", además de la falta de control que permitió asentamientos humanos en lugares muy cercanos a los ríos.

Paz expresó su solidaridad con las familias que "están pasando momentos muy difíciles" e informó que se instaló un "gabinete de crisis" en el que participan sus ministros, los altos mandos militar y policial y funcionarios de entidades estatales para evaluar la situación y empezar a gestionar recursos.

El gobernante, que asumió la Presidencia el 8 de noviembre, aseguró que se dispuso la movilización de policías y militares, y que se dio prioridad a la evacuación de personas en comunidades que quedaron aisladas.