Diputados: el oficialismo convocó a una sesión el miércoles para tratar el Presupuesto 2026

La Libertad Avanza (LLA) busca acelerar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y con ese objetivo solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles. Previamente, este martes habrá un plenario de comisiones en el que tratará de conseguir el dictamen de la iniciativa.

La intención del oficialismo es darle la media sanción en el recinto entre el miércoles y la madrugada del jueves para poder girar la iniciativa al Senado con el fin de que se pueda aprobar antes de fin de año.

La sesión especial para el miércoles a las 14 fue solicitada por el presidente del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni. Ese día el oficialismo también buscará tratarlos proyectos de Inocencia Fiscal y el marco destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Principales puntos del Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 es el primero que el gobierno de Javier Milei debatirá desde su asunción, ya que se administra el país con la ley sancionada en el 2022, que fue prorrogada en dos ocasiones.

Ahora la Cámara de Diputados cuenta con un nuevo escenario tras las elecciones legislativas ya que el oficialismo es primera minoría con 95 integrantes por lo que cuenta con más posibilidades de votar esta ley clave. Necesita el respaldo 34 legisladores, que serían aportados por el interbloque del PRO-UCR-MID con 22 legisladores, 7 de Innovación Federal, y seis de bloques provinciales de Catamarca y Tucumán.

El proyecto contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI y una inflación del 10,4 % anual. También estima que habrá un gasto total de 148 billones de pesos.

Asimismo, el 85% de esos recursos serían destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales y jubilaciones, entre otros puntos.