Se viene la octava edición de la Papanoeliada Motera: una fiesta solidaria sobre ruedas

La Papanoeliada motera nació de una simple charla entre amigos en 2018, y hoy, a tan solo seis años de su primera edición, ya es un evento que reúne a más de 300 motos y 300 Papanoeles sobre ruedas. Javier Kiko, organizador del evento, contó a El Tribuno los detalles de esta fiesta solidaria que se celebra anualmente en Salta, y cómo ha crecido con el tiempo, convirtiéndose en una tradición esperada por muchos.

“La idea surgió entre amigos, y la primera edición salió tan bien que decidimos tomarla en serio y convertirla en un proyecto. Al principio éramos 50, y ahora, en la octava edición, somos más de 300 participantes. No solo somos un grupo de amigos, sino una gran familia que recorre las rutas para llevar un poco de alegría a los chicos de Salta”, relató Kikosobre los inicios de la Papanoeliada motera.

El evento, que se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre, partirá a las 4 de la tarde desde distintos puntos de la ciudad: norte, sur, este y oeste. Se recorrerán más de 80 km en un trayecto que se estima durará unas cinco horas. El objetivo es llegar a la Plaza 9 de Julio alrededor de las 20 horas, donde los Papanoeles repartirán golosinas a los niños de diferentes barrios salteños.

Torres destacó que uno de los principales valores del evento es la solidaridad. "No nos importa la clase social, ni el lugar, sino que nuestro objetivo es hacer felices a los chicos. Recorrimos barrios como Tres Cerritos, el Huayco, 17 de Octubre, Atocha, y Palermo. Todos tienen su magia y su importancia", explicó el organizador. A lo largo de los años, la Papanoeliada ha tenido una convocatoria masiva gracias a las redes sociales, y este año, con una colecta de golosinas que se lleva a cabo entre amigos, familiares y conocidos, se espera superar las expectativas. "Este año recaudamos cerca de 5 millones de pesos en golosinas, lo que nos permite seguir creciendo", indicó Kiko.

Además de la alegría, la seguridad es una prioridad en el evento. Todos los participantes deben ir con casco y, como es tradición, el gorrito de Papá Noel es obligatorio. Los disfraces son opcionales, pero son bienvenidos, ya que aportan color y diversión a la jornada. Para los que no tienen un traje de Papá Noel, Torres explicó que se puede comprar en cualquier cotillón y lo que importa es el espíritu festivo: "Los chicos no se fijan en la calidad del traje, sino en la barba y el color rojo".

El evento se caracteriza por su carácter inclusivo, ya que los participantes regalan exclusivamente golosinas. En años anteriores, intentaron dar juguetes, pero se dieron cuenta de que generaba más confusión entre los niños. "Decidimos concentrarnos solo en las golosinas porque es algo que todos disfrutan y nos agradecen. Además, muchas personas grandes nos han dado las gracias por llevar una canasta de golosinas a la mesa navideña", comentó Kiko con una sonrisa.

Así, la Papanoeliada motera se ha consolidado como una de las tradiciones más esperadas de cada diciembre en Salta, un evento que no solo celebra la Navidad, sino que también refleja los valores de solidaridad y comunidad.