Tres ciclistas arrolladas en Ruta 34: el impacto de una camioneta deja a una de ellas con heridas graves

La Ruta Nacional 34, a la altura del Puente Lata, fue nuevamente escenario de un accidente vial que dejó a tres ciclistas heridas, quienes fueron arrolladas por una camioneta Toyota Hilux mientras circulaban por el lugar. El hecho ocurrió esta mañana y desató un rápido operativo de emergencia, con la intervención de personal policial y de salud.

El impacto se produjo en una zona crítica conocida por su alto índice de siniestros viales, una travesía peligrosa que, además, cuenta con una cinta asfáltica en malas condiciones, lo que agrava la seguridad en el lugar. Las autoridades investigan las causas del accidente, aunque los testigos aseguran que la camioneta se acercó a velocidad y no pudo frenar a tiempo, atropellando a las tres ciclistas desde atrás.

Las víctimas del choque son tres mujeres que, según los primeros informes, presentan diversas lesiones. Dos de ellas sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladadas al Hospital San Roque de Embarcación, mientras que la tercera, quien sufrió un golpe severo en la cabeza, fue derivada al Hospital San Vicente de Paul en la ciudad de Orán para una mejor valoración de su estado. La gravedad de su lesión mantiene en alerta a los médicos, que intentan estabilizarla tras el fuerte impacto.

La Ruta Nacional 34 se ha convertido en un punto negro de la seguridad vial, con antecedentes de accidentes graves en la zona de Embarcación.

Recientemente, la misma área fue escenario de un trágico suceso en el que un comerciante salteño perdió la vida en un choque entre una camioneta Amarok y un camión, generando alarma entre los vecinos y autoridades locales. Estos incidentes reiterados han intensificado las demandas por mejoras en la infraestructura vial de la región.

Tras el choque de hoy, se desplegó un operativo para asistir a las víctimas y reordenar el tránsito, ya que el accidente provocó un embotellamiento significativo. Personal de Gendarmería Nacional también intervino en el lugar para regular el tráfico, dado el alto volumen vehicular que circula diariamente por esa ruta.

Fuente UVC Canal 10 de Embarcación