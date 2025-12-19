La Expo Moda de Navidad en Cerrillos contará suma diseñadores emergentes

La Expo Moda Cerrillos promete ser un evento lleno de creatividad y talento, con la participación de diseñadores emergentes que mostrarán sus propuestas en un desfile único. Entre los destacados, se contará con la presencia de la escuela de modelos de Sofía Barrio Nuevo, quienes agregarán un toque profesional y dinámico a la pasarela.

Este año, además, se presentará una invitada especial: el emprendimiento Personas, una joven diseñadora de Rosario de Lerma que ha captado la atención por sus propuestas innovadoras. Con una línea de diseños únicos y accesorios hechos a mano, esta emergente artista se ha destacado por su estilo fresco y auténtico. Carolina Viltes, organizadora de la Expo, resaltó la importancia de contar con diseñadores jóvenes como Personas, cuyas propuestas aportan un valor agregado al evento. "Nos pareció espectacular lo que hace, y por eso la invitamos a ser parte del desfile", comentó Viltes.

Con esta nueva incorporación, la Expo Moda Cerrillos se consolida como un espacio de difusión para los talentos locales, mostrando el trabajo de diseñadores que están marcando tendencia y ganando reconocimiento en la región.