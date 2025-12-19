PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
19 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

tradiciones de navidad
Federal A
Suicidio
Frontera
papanoeliada motera
tradiciones de navidad
teatro
Siniestro vial en Embarcación
Estados Unidos
luco arte
tradiciones de navidad
Federal A
Suicidio
Frontera
papanoeliada motera
tradiciones de navidad
teatro
Siniestro vial en Embarcación
Estados Unidos
luco arte

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1480.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

La Expo Moda de Navidad en Cerrillos contará suma diseñadores emergentes

La Expo Moda Cerrillos contará este año con la participación de diseñadores emergentes y una invitada especial, el emprendimiento Personas, una joven diseñadora de Rosario de Lerma. Con sus propuestas innovadoras y accesorios únicos, será una de las principales atracciones del desfile, que también contará con la escuela de modelos de Sofía Barrio Nuevo.
Viernes, 19 de diciembre de 2025 12:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Expo Moda Cerrillos promete ser un evento lleno de creatividad y talento, con la participación de diseñadores emergentes que mostrarán sus propuestas en un desfile único. Entre los destacados, se contará con la presencia de la escuela de modelos de Sofía Barrio Nuevo, quienes agregarán un toque profesional y dinámico a la pasarela.

Este año, además, se presentará una invitada especial: el emprendimiento Personas, una joven diseñadora de Rosario de Lerma que ha captado la atención por sus propuestas innovadoras. Con una línea de diseños únicos y accesorios hechos a mano, esta emergente artista se ha destacado por su estilo fresco y auténtico. Carolina Viltes, organizadora de la Expo, resaltó la importancia de contar con diseñadores jóvenes como Personas, cuyas propuestas aportan un valor agregado al evento. "Nos pareció espectacular lo que hace, y por eso la invitamos a ser parte del desfile", comentó Viltes.

 

 

Con esta nueva incorporación, la Expo Moda Cerrillos se consolida como un espacio de difusión para los talentos locales, mostrando el trabajo de diseñadores que están marcando tendencia y ganando reconocimiento en la región.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD