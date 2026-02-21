En Salta no hubo cierre de fábricas, sí despidos y advierten estrés financiero

Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, aseguró que no hubo cierres de fábricas en la provincia, pero sí pérdida de empleo y fuerte caída de la demanda. Reclamó mesas de trabajo con Nación y destacó el diálogo con el Gobierno provincial.

La situación del sector industrial en Salta es "compleja", atraviesa un escenario de "estrés financiero" y enfrenta una demanda retraída que golpea la actividad diaria. Así lo definió Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), en una entrevista con El Tribuno, en la que hizo foco en la necesidad de que el Norte Grande tenga voz propia en la agenda nacional y reclamó herramientas para sostener el empleo.

"A ver, un poco lo que se busca con ese documento es visibilizar la situación que hoy está viviendo el sector y esto también tomando una posición particularmente de nuestra región. Hoy la región norte no pareciera estar en agenda", sostuvo Fazio al referirse al pronunciamiento conjunto de las uniones industriales del NOA y NEA.

El dirigente explicó que la intención es "ponernos a disposición para generar mesas de trabajo con nuestros gobernadores, con nuestros representantes en el sector legislativo y también con el Gobierno nacional para buscar herramientas que permitan paliar la situación que se está viviendo hoy, que es una situación compleja".

Radiografía de Salta

Al bajar el análisis al plano provincial, Fazio fue claro: "Hoy no hemos visto cierres de industrias. El sector industrial salteño es relativamente pequeño, nos gustaría que sea más grande, pero hoy es relativamente pequeño, con lo cual tenemos bastante bien mapeado a nuestros socios y hoy no hay cierres".

Sin embargo, advirtió que eso no significa que la situación sea holgada. "Sí hubo pérdida de trabajo y sí hay una situación de estrés financiero y de estrés por la falta de demanda. Hoy, como se dice, la calle está muy muy dura", describió.

"El empresario argentino no está buscando tener trabajo esclavo. Queremos trabajadores con salario digno".

En ese sentido, detalló indicadores que reflejan el momento que atraviesan las empresas: "Los plazos de pago se estiraron, el nivel de cheques rechazados creció, esto lo podemos ver hoy en los niveles de de mora en créditos personales que informan los bancos. Entonces la situación es compleja".

Desde la UIS, explicó, están trabajando en la creación de un observatorio para contar con estadísticas propias. "Estamos trabajando en generar un observatorio justamente para tratar de tener estadísticas que hoy no las tenemos", indicó.

Competencia desigual

Fazio también se refirió a la discusión nacional sobre competitividad y reformas. "Lo que se busca es generar herramientas que mejoren la competitividad del sector industrial y que se pueda competir con aquellas economías que hoy trabajan con leyes o con normas similares a nuestras", señaló.

No obstante, marcó límites: "Hay ciertas economías que va a resultar muy difícil competir, cualquiera sea la reforma que se haga, impositiva, laboral o lo que sea, porque hay economías como China que subsidia muy fuerte sus exportaciones. O países como India o todo el sudeste asiático que hoy están trabajando con mano de obra casi esclava".

En ese punto, fue enfático: "La realidad es que es imposible competir con las normas laborales argentinas contra eso, pero tampoco es algo que se esté buscando competir. El empresario argentino no está buscando tener trabajo esclavo. Queremos trabajadores en buenas condiciones, con salario digno y que puedan ser consumidores de nuestros productos".

Para Fazio, el empleo industrial cumple un rol central en la economía: "Hoy el trabajo industrial está en el orden del 30% por encima de la media del trabajo nacional en cuanto a salarios. Entonces creemos que es fundamental no solo cuidar lo que hoy tenemos sino apostar a que esto crezca".

Relación con Provincia

Consultado por la relación con las autoridades provinciales y municipales, el vicepresidente de la UIS destacó el diálogo institucional. "Hoy tenemos un diálogo continuo con las autoridades. Estamos continuamente planteando propuestas, planteando la situación de nuestro sector y de nuestros socios", afirmó.

Mencionó que existe "una línea de trabajo muy clara que venía desde el exministro (de Producción, Martín) De los Ríos y ahora se mantiene con el nuevo ministro (Ignacio) Lupión, y también con el gobernador (Gustavo Sáenz)".

Sin embargo, advirtió que muchas decisiones se toman fuera de la provincia. "Entendemos que hoy tenemos un país donde las decisiones muchas veces se terminan tomando en Buenos Aires y lo que estamos buscando es que, de manera consensuada entre el sector privado de todo el Norte Grande junto con nuestros representantes, podamos hacer los planteos también ante el Gobierno nacional".

Fazio subrayó que el Norte tiene particularidades que no siempre se reflejan en la discusión central. "La Unión Industrial Argentina está llevando a la mesa nacional la discusión del sector industrial nacional, pero nosotros creemos que el Norte Grande tiene sus características particulares y las queremos plantear desde acá".

Y concluyó: "Somos la región con índices de pobreza y desocupación más altos del país. La idea es armar esas mesas de trabajo con nuestros gobernantes y poder plantearlo a nivel nacional. No dejar librado nuestro planteo solamente a lo que se pueda discutir desde Buenos Aires".

En un contexto de caída de la demanda y presión financiera, la industria salteña busca sostener su base productiva y posicionar al Norte Grande como actor clave en la agenda económica del país.