Prometen pavimentar la zona crítica de la Cuesta del Obispo

Operadores turísticos del Alto Valle Calchaquí confirmaron que el Gobierno provincial anunció el inicio de la obra sobre la Ruta 33. Será por tramos y comenzaría entre agosto y septiembre. El sector celebra una decisión clave para el turismo, la producción y la conectividad regional.

El reclamo por la pavimentación de la Cuesta del Obispo, sobre la Ruta Provincial 33, sumó en las últimas semanas un anuncio concreto que reavivó las expectativas del sector turístico y productivo de los Valles Calchaquíes. Referentes de la actividad confirmaron que el Gobierno provincial comunicó formalmente que la obra se ejecutará por tramos, con inicio previsto para agosto o septiembre de este año.

La confirmación se dio en el marco de una reunión mantenida el lunes 2 de febrero en la sede de la Secretaría de Turismo de Salta, ubicada en calle Buenos Aires 93. Allí, la ministra Manuela Arancibia realizó el anuncio ante representantes de cámaras de turismo de distintos puntos de la provincia.

"Hubo diversas reuniones con funcionarios y operadores de la Cámara de Turismo de Cachi, y en la última se dio la primicia ante todas las cámaras del interior", explicó Fabio Ortiz, presidente de la Cámara de Turismo de Cachi y del Alto Valle Calchaquí.

Un anuncio formal

Según detalló Ortiz, no se trató de una promesa, sino de un anuncio oficial que luego fue ratificado telefónicamente por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho. En esa comunicación se precisó que la obra comenzará en la segunda mitad del año.

El encuentro contó con la participación de referentes turísticos de Rosario de la Frontera, Chicoana, San Lorenzo, Molinos, Cafayate, La Poma e Iruya, además de representantes de la Cámara Hotelera de Salta, Tren a las Nubes, la Cámara de Hoteles Boutique, el Hotel Termas y la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT).

Desde la Cámara de Turismo de Cachi aclararon que la pavimentación será por etapas. En una primera instancia, la prioridad estará puesta en el tramo de tierra de aproximadamente 18 kilómetros, que suele quedar intransitable durante la temporada de lluvias.

"Lo que generalmente se corta es el sector ubicado en el medio de la Cuesta del Obispo. Ese es el tramo más crítico", explicó Ortiz, quien también destacó el acompañamiento técnico de Vialidad Provincial, clave para la planificación de la obra.

La Cuesta del Obispo es uno de los corredores paisajísticos más importantes de la provincia y una vía estratégica para la conexión entre el Valle de Lerma y el oeste salteño. Su estado actual impacta de manera directa en la llegada de turistas y en la logística productiva de la región.

"La obra va a beneficiar al turismo, la hotelería, la gastronomía y la producción de Cachi, Payogasta, La Paya y Seclantás"

El anuncio fue recibido con optimismo no solo por los operadores turísticos, sino también por productores, hoteleros y bodegueros del Alto Valle Calchaquí. Desde el sector subrayan que la obra acompañará inversiones privadas ya realizadas y potenciará el desarrollo regional.

"La pavimentación va a beneficiar al turismo, la hotelería y la gastronomía de Cachi, Payogasta, La Paya y Seclantás, pero también a la producción de vinos de altura, pimentón de origen, quesos de cabra de La Poma y Amblayo, y a las artesanías y textiles de El Colte", detalló Ortiz.

Con la vendimia prevista para los días 10, 11 y 12 de abril, el reclamo vuelve a tomar relevancia. "El asfalto de la Cuesta es muy importante y creemos que el Gobierno es consciente de eso y por eso confiamos en que la obra finalmente se hará", concluyó el referente turístico.

El anuncio marca un punto de inflexión en un pedido que lleva años y que el sector considera clave para garantizar conectividad, seguridad y crecimiento sostenible en uno de los destinos más emblemáticos de Salta.