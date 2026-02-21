Cruzados: ahora Villaruel criticó el modelo de Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo ayer que "sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas de producción", al expresarse desde sus redes sociales sobre la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular aranceles a las importaciones. Sin embargo, sus palabras fueron una crítica al modelo económico que está aplicando el presidente Javier Milei, con quien mantiene no ya una fría distancia sino cruces directos que incluyen también a miembros del gabinete nacional.

Todo surgió a partir del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles que había impuesto a numerosos países y productos el presidente Donald Trump, y que incluían a exportadores de la Argentina.

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos", expresó la vicepresidenta.

Y sostuvo que "sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista".

"Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina", enfatizó.

En otro párrafo y ya más directamente en forma crítica a la apertura económica que impulsa Milei, la Vicepresidenta afirmó que "la apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial".

"No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo", concluyó.

El reciente posteo de Victoria Villarruel contra el "globalismo" no fue un hecho aislado, sino un nuevo capítulo en la tensión con Javier Milei. Ya había tomado distancia tras el cierre de FATE -que gremios, políticos y economistas atribuyen en parte a la importación indiscriminada de neumáticos chinos- y la paralización de Stellantis, con críticas implícitas al rumbo económico. También marcó diferencias con el acuerdo con Estados Unidos y mantiene una guerra fría con la Casa Rosada por el control de comisiones en el Senado. A eso se suman cruces con Patricia Bullrich.