Industriales del Norte Grande advierten sobre la crisis productiva y piden medidas urgentes

Las entidades industriales de diez provincias del Norte Grande argentino emitieron un documento conjunto en el que alertan por el escenario de “incertidumbre creciente” que atraviesa el sector y que, según señalaron, pone en riesgo la continuidad de actividades y miles de puestos de trabajo.

El pronunciamiento fue realizado por las uniones industriales de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, que integran el espacio regional UNINOR. Allí remarcaron que el Norte Grande “no es una periferia”, sino un entramado de producción, empleo e inversión que hoy enfrenta dificultades estructurales.

Entre los principales factores que afectan a la actividad, mencionaron la caída del consumo interno, la presión tributaria en los distintos niveles del Estado, la falta de financiamiento productivo y las elevadas tasas de crédito. A este contexto, agregaron la competencia de importaciones que -según indicaron- ingresan en condiciones desiguales, ya sea por circuitos informales o por provenir de países con subsidios, lo que genera distorsiones en el mercado.

Impacto en el empleo

El documento advierte que este panorama impacta de manera directa en el empleo, la inversión y la estabilidad social de las comunidades. “Cuando una industria cierra en el Norte no solo se pierde producción, también arraigo, proveedores y oportunidades”, subrayaron.

Asimismo, sostuvieron que los indicadores sociales muestran que las provincias con mayores necesidades básicas insatisfechas coinciden con aquellas de menor densidad industrial, y que el desarrollo social sostenible está estrechamente ligado al crecimiento productivo.

Una agenda con los gobiernos

En ese marco, las entidades propusieron avanzar en una agenda común con los gobiernos provinciales y la Unión Industrial Argentina para atender la situación. Entre las medidas planteadas figuran la creación de una mesa de trabajo regional, la evaluación de una eventual emergencia industrial, herramientas para ordenar el ingreso de importaciones, alivios impositivos coordinados, acceso al crédito productivo y un plan de infraestructura que mejore la competitividad.

Finalmente, las uniones industriales remarcaron que no solicitan privilegios sino “condiciones justas” para producir y generar empleo, y llamaron a avanzar en decisiones que permitan sostener la producción y proteger el trabajo en la región.

A continuación, el documento completo:

DECLARACIÓN DE LAS UNIONES INDUSTRIALES DEL NOA Y NEA

Las Uniones Industriales de las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (UNINOR) reunidas en la ciudad de San Miguel de Tucumán, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa el entramado productivo del Norte Grande argentino y ponemos en conocimiento de los señores gobernadores de nuestras provincias y del presidente de la Unión Industrial Argentina el resultado del análisis realizado sobre la realidad de las empresas de la región.

El Norte Grande no es una periferia. No es una estadística ni una variable de ajuste. Es trabajo, es producción, es inversión y es arraigo. Sin embargo, hoy enfrentamos un escenario de incertidumbre creciente que pone en riesgo la continuidad de muchas actividades industriales y, con ellas, miles de puestos de trabajo genuino.

La caída sostenida del consumo interno, la presión tributaria en todos los niveles del Estado, la falta de financiamiento productivo y las altas tasas de crédito conforman un contexto que dificulta sostener la actividad. A esto se suma la competencia desleal de importaciones que ingresan en condiciones inequitativas, ya sea por circuitos informales o por provenir de países con fuertes subsidios, generando distorsiones que afectan directamente a la producción regional.

Todo este escenario impacta en el empleo, en la inversión y en la estabilidad social de nuestras comunidades. Cuando una industria cierra en el Norte no se pierde únicamente una línea de producción: se pierde arraigo, oportunidades para los jóvenes, proveedores locales y desarrollo territorial. Se debilita el tejido social de nuestras provincias.

Los indicadores sociales reflejan con claridad esta realidad: las provincias con mayores necesidades básicas insatisfechas son también aquellas con menor densidad industrial.

Lamentablemente, las 10 provincias del Norte Argentino encabezan este ranking. No hay desarrollo social sostenible sin desarrollo productivo.

Por ello, consideramos imprescindible avanzar en una agenda común entre los gobiernos

provinciales, la Unión Industrial Argentina y las Uniones Industriales del Norte, que permita atender con urgencia la situación y construir soluciones sostenibles, antes de que esta situación se agrave.

Proponemos la conformación de una mesa de trabajo regional que aborde la crisis industrial del Norte Grande y evalúe medidas concretas para sostener la producción y el empleo, entre ellas la declaración de emergencia industrial para la región, la implementación de herramientas que ordenen el ingreso de productos importados que compiten en desigualdad de condiciones con la producción local, la definición de precios de referencia en sectores estratégicos, la adopción de alivios impositivos coordinados entre Nación, provincias y municipios, el acceso a financiamiento productivo y la ejecución de un plan de infraestructura que mejore la competitividad del Norte argentino.

No pedimos privilegios. Pedimos condiciones justas para producir, invertir y generar empleo en igualdad de oportunidades con otras regiones del país.

Defender la industria del Norte es defender el trabajo, el arraigo y el federalismo. Es apostar a un país que crezca de manera equilibrada, con desarrollo en cada una de sus regiones.

Nos ponemos a disposición de los Sres. Gobernadores de nuestras provincias y del presidente de la Unión Industrial Argentina para impulsar de manera conjunta un ámbito de diálogo y acción que permita dar respuestas concretas a esta realidad.

El tiempo de los diagnósticos ya pasó.

Es momento de decisiones que permitan sostener la producción y proteger el empleo en el Norte Grande argentino.