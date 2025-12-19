Muestra anual de Robótica Educativa en el COPAIPA

Mañana sábado, el COPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) ubicado en Zuviría 291, será sede de una Muestra de Robótica Educativa, un espacio abierto al público en general donde se podrán conocer y experimentar diversas tecnologías aplicadas a la educación y la innovación. La actividad es abierta a todo el público.

La exposición anual podrá visitarse en tres horarios: de 9.30 a 12; de 15 a 17.30 y de 18 a 19.30 horas. Está pensada para personas de todas las edades, docentes, estudiantes y público en general interesado en la tecnología.

El evento es organizado por IITA (Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada en Salta), institución que desde hace varios años participa en eventos mundiales de robótica, representando a la región en competencias internacionales. Durante la muestra se presentarán desafíos y experiencias de instancias internacionales como RoboCup y WRO (World Robot Olympiad), permitiendo conocer cómo se preparan los equipos para este tipo de competencias.

Durante la jornada se mostrarán aplicaciones de la robótica en educación para todos los niveles, destacando cómo estas herramientas potencian el aprendizaje, la creatividad y el pensamiento lógico desde edades tempranas.

Además, se exhibirán tecnologías utilizadas en la robótica competitiva, como cámaras con reconocimiento de imágenes, donde se aplica Inteligencia Artificial para la detección de objetos, colores y formas.

Casco de lectura

Uno de los atractivos más innovadores de la muestra será la presentación de un casco de lectura de actividad cerebral, una tecnología que permite mover un robot o encender luces mediante el pensamiento, demostrando el impacto de la neurotecnología y su potencial en el ámbito educativo y social. El mismo participó en noviembre pasado en la feria de proyectos en la Roboliga 2025, en la sede de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) en Buenos Aires, donde se reunieron más de 150 competidores de distintas provincias del país.



El evento busca acercar la ciencia, la tecnología y la robótica a la comunidad, mostrando su aplicación práctica y su proyección a futuro.