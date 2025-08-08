El tándem Macri–Karina Milei se fortaleció en CABA

El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó ayer el acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LAA) tras una reunión con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: "Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país".

A través de un mensaje en sus redes sociales, Macri aseguró que la alianza busca "acompañar el cambio que está en marcha en todo el país".

"Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad", afirmó el ex mandatario.

En su publicación, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo.

"Otros no comparten esta posición", admitió, en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.

Compromiso innegociable

Por su parte, Karina Milei también confirmó la alianza, centrándola en la Ciudad de Buenos Aires, y destacó que se basa en el "compromiso innegociable" de sus representantes "en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural".

"Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente. Por eso, la base de este acuerdo es el compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027", expresó Karina Milei.

Un escenario diferente en la elección

Karina Milei aseguró que la alianza "es mucho más que un acuerdo electoral" y la definió como una muestra de que "ningún interés personal ni político está por encima del compromiso con el futuro de los argentinos".

"Gracias al equipo del PRO, a Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo. Vamos a transformar la Argentina", concluyó la publicación, firmada por "La Libertad Avanza".

Dentro del espacio del PRO habrá que ver cómo reaccionan en el interior. Lo cierto es que Juntos por el Cambio dejó de ser competitivo. En las últimas elecciones nacionales, ni Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta lograron captar la atención del electorado.