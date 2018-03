¿Tevez se lesionó jugando al golf?

Carlos Tevez volvió a los entrenamientos de Boca Juniors la semana pasada desgarrado, luego de dos días de descanso en los que estuvo jugando al golf en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, y esto generó dudas en el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto porque el "Apache" había terminado en buenas condiciones el cotejo ante Atlético Tucumán.

Tevez acusó una molestia en el retorno a los entrenamientos y 24 horas más tarde se confirmó que tenía un distensión de grado 2 en el sóleo izquierdo, que traducido al lenguaje mundano es un desgarro.

Esto provocó dudas en el cuerpo técnico "xeneize" porque si bien fue reemplazado ya en tiempo de descuento ante los tucumanos (lo reemplazó Julio Buffarini), no fue por lesión sino para equilibrar al equipo que estaba cerrando el encuentro con un hombre menos.

Tevez argumentó que la lesión tuvo su origen en el gimnasio, pero ese mismo día se desató una ola de suspicacias en el interior boquense, puesto que el ex Juventus y Manchester United venía de jugar al golf en Córdoba y algunas fuentes indicaron que la lesión se provocó por "un mal movimiento que hizo durante uno de los tiros".

De hecho, un delantero como él, también ídolo boquense y amante del golf como Gabriel Batistuta afirmó que le parecía "raro" que Tevez se hubiera lesionado de esa forma.

Otros informantes, en tanto, indicaron que el ex Manchester City arrastraba una lesión, que no había advertido nada y que se resintió.

Pese a las defensas esgrimidas por Batistuta y algunos allegados a la entidad "xeneize",

lo único cierto es que por este problema el "Apache" se perderá el trascendental partido ante su escolta, Talleres, de Córdoba, por la Superliga, además del segundo partido de la Copa Libertadores con Junior, de Colombia, el posterior en Avellaneda frente a Independiente y hasta el viaje a Brasil para enfrentar a Palmeiras.

Todo un dolor de cabeza para los "Mellizos" ante un abril que se le presente muy complicado al conjunto auriazul, sobre todo después de la final perdida con River Plate por la Supercopa Argentina en la que justamente la actuación de Tevez quedó en tela de juicio.