Padece ceguera total y recibió una máquina braille para terminar Comunicación Social

José Luis Colque (25) padece ceguera, cursó todo el secundario y dos años de la carrera comunicación y ahora recibió una máquina de escribir braille que facilitará sus estudios.

Planea recibirse el próximo año y abocarse a la profesión. Hasta el momento se había dado vueltas con los sistemas digitales que los no videntes utilizan en las PC, pero el uso intensivo de auriculares le estaba provocando algunos trastornos. Adquirir una herramienta específica como la máquina brille es muy costoso, ya que oscila en los 40.000 pesos, y le resultaba imposible hacerlo por sus propios medios. Es así que tomó la decisión de acudir a la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de La Merced, donde encontró una vía eficaz para canalizar las gestiones ante la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis). Los trámites llegaron a buen puerto y ayer recibió la máquina. La comuna aportó, además, 5.000 pesos.

Durante el acto de entrega, recibió innumerables elogios por su lucha y perseverancia. En la oportunidad, las autoridades comunales le dieron la noticia que también será becado hasta finalizar sus estudios.

En diálogo con El Tribuno, José Luis contó: “La máquina es un recurso que me ayuda a agilizar el trabajo, ya que a mano me tardo mucho más tiempo. En síntesis, me ayuda a tomar apuntes para estudiar”.

El joven mercedeño vive en barrio Martín Miguel de Güemes junto a sus padres y tres hermanos menores. Padece de ceguera total desde su nacimiento. Cursó el secundario en un colegio común, en el 5.051 Nuestra Señora de La Merced, y señaló que aprendió a manejarse por solo. Hoy concurre a clases todos los días al Instituto de Educación Superior Abuelas de Plaza de Mayo, de la ciudad de Salta, donde es alumno de la Tecnicatura en Comunicación Social, con orientación en Desarrollo Local.

Apoyo y contención

“En mi pueblo encontré mucha contención y eso me permitió salir adelante. Fui alumno de FORMAR, donde asistí a practicar deportes, fútbol y gimnasia especialmente. Hasta ese momento me costaba muchísimo asumir lo que tenía, pero luego lo asimilé y salí adelante. De chico la Municipalidad me designó un empleado para que me lleve a la escuela primaria. Uno de ellos me incentivaba para que de a poco fuera manejándome solo, hasta que me solté y lo logré”.

El intendente Juan Angel Pérez expresó: “Este joven es un orgullo para los mercedeños. Su constante progreso devela la importancia de trabajar en políticas públicas de inclusión, contención y acompañamiento”.

Del acto participaron el jefe comunal, la Lic. Alejandra Baigorria, concejales, convencionales, entre otras autoridades, y un importante número de vecinos.