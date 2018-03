El Jockey y la U, por sus respectivas revanchas

El fin de semana pasado no fue bueno para los dos equipos salteños en las competencias nacionales de rubgby, ya que el Jockey Club perdió 24 a 20 con el Club Atlético San Isidro en la rotonda de Limache, por el Nacional de Clubes B, mientras que Universitaro no pudo mantener su invicto en el Torneo del Interior B, al caer ante Marabunta, en Cipolletti, por 26 a 15.

Esta tarde, a las 15.30, los mismos rivales vuelven a enfrentarse, aunque esta vez en estadios diferentes. La U volverá a su cancha, mientras que los albirrojos jugarán en San Isidro.

Posiblemente el duelo de esta tarde entre el Jockey y el CASI será la última oportunidad que tengan los de la zona sur de la ciudad para clasificar entre los primeros de la zona 3, ya que el equipo salteño perdió sus tres primeros compromisos y deberá revertir la situación en los próximos tres choques.

En la previa, el encuentro de hoy será el más complicado de los que deberá jugar, porque enfrente estará nada menos que uno de los clubes históricos del rugby argentino y en su casa.

Luego los albirrojos cerrarán la fase regular con encuentros en condición de local. El próximo sábado chocarán con los uruguayos de Old Christians, mientras que siete días más tarde recibirán a Los Tordos.

Cabe recordar que con el equipo de Montevideo el Jockey cayó por 57 a 29, en el debut del Nacional de Clubes B, mientras que con los mendocinos de Los Tordos la caída fue 47 a 25.

Fuertes en El Huaico

Universitario tendrá un duelo especial esta tarde con Marabunta de Río Negro, ya que en Cipolletti cortaron su racha victoriosa y el partido fue bastante áspero, por lo que se espera que hoy ambos equipos se saquen chispas. De ganar, estará prácticamente clasificado a la siguiente instancia.

Los verdes lograron hacerse fuertes de local desde que comenzó el campeonato y hoy disputarán la última fecha en esa condición, en la fase regular del Torneo del Interior B, ya que después tendrán dos partidos afuera.

El equipo de la zona norte capitalina ya obtuvo importantes triunfos ante Banco Rugby de Mendoza y Comercial de Mar del Plata, con punto bonus incluido.

En el debut, Universitario venció sin mayores inconvenientes al equipo cuyano por 35 a 0, mientras que una semana más tarde hizo lo propio ante el conjunto de La Feliz por 66 a 12.

El próximo fin de semana los verdes disputarán su quinto encuentro en la zona 4 del TDI B ante Banco Rugby, y el sábado 14 se medirán con Comercial en la ciudad balnearia.

Vuelve Diego Fortuny

Para el partido de hoy, el técnico de Universitario, Oscar Bazán, podrá contar con Diego Fortuny, el hooker que entre febrero y principios de este mes jugó la America’s Rugby Championship con Argentina XV.

Quien recién podrá reintegrarse al plantel de los verdes en la fecha siguiente, en Mendoza, será el medioscrum Eliseo Morales Abraham, ya que el juvenil se encuentra de gira con Los Pumitas en Francia y regresará al país en los próximos días.