Víctor Riggio: “Es un torneo nuevo y definitorio”

Gimnasia y Tiro busca renovarse en esta segunda oportunidad por el ascenso.

Atrás quedó la mala campaña en el octogonal donde finalizó último y ya se sacaron varias conclusiones para no repetir los mismos errores.

Víctor Alfredo Riggio, técnico del albo, espera con optimismo el duelo de mañana frente a Desamparados de San Juan por el primer play off de ida.

“Estamos con la mejor expectativa, es un torneo nuevo, es una situación totalmente diferente, definitoria de ida y vuelta. El plantel está convencido y entusiasmado para afrontar esta primera instancia frente a Desamparados”, sostuvo El Tano.

El entrenador remarcó que en estas instancias de partidos mano a mano, no se puede cometer los errores que se cometieron en las fases anteriores.

“Este tipo de torneos tiene estas circunstancias, no nos podemos detener en lo que pasó. El plantel adquirió más conocimiento, sabe bien que es la ultima posibilidad, tenemos por delante ciento ochenta minutos de este primer play off y de todos los aspectos tenemos que dejar todo. Acá los detalles son fundamentales, en otras etapas las situaciones por ahí te dan una oportunidad pero en los mano a mano no hay, son pequeñas cosas que te pueden dejar eliminado”.

Con respecto al rival sanjuanino, Riggio conoce bastante bien a algunos jugadores que ya dirigió. “Conozco a todo el plantel, caso Martín Perelman y Lucas Farias que fueron jugadores míos y tienen bastante experiencia. Desamparados es un equipo con gente experimentada y va a ser una llave dura pero nosotros tenemos lo nuestro y sabemos como salir adelante”.

Una de las cuentas pendientes de este Gimnasia y Tiro es volver a “enamorar” al hincha para que acompañe en gran número en el Gigante del Norte y Riggio sabe que será clave darle el triunfo a su gente.

“Tenemos que dar el primer paso para pasar estar llave, si el equipo va levantando el nivel en lo futbolístico la gente se va identificando. En el octogonal no nos acompañaron los resultados pero en lo futbolístico merecíamos otra cosa. Ahora tenemos que tener efectividad y yo conozco el hincha de Gimnasia, a medida que el equipo vaya ganando y avanzando va a volver. El fútbol es resultados y cuando hay un buen rendimiento, el equipo atrae al hincha” sintetizó Víctor Riggio.