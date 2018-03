Simplicito se muda del papel de servilleta a las páginas de un libro 

Simplicito era un personaje que venía pidiendo pista desde un lugar subordinado en las pinturas de Roly Arias (50). Entre mujeres de lujuriosas cabelleras y rascacielos que resisten embates de ríos desbordados, el pelado se paseaba “silbando bajito” e incluso se bilocaba o se repetía en una hilera muy pareja. Hasta que el 6 de diciembre de 2015 el artista lo abocetó en la servilleta con que le habían acompañado un café. Cuando a Simplicito lo enfocó en primer plano sobre aquella pieza de papel que los comensales destinan a limpiarse manos y boca, al personaje le nació decir: “Todo está sembrado, algún día ‘esto’ estará lleno de flores”. Y aquella reflexión obraría de profecía, porque desde su surgimiento a Simplicito solo le cupo multiplicarse. Incluso tras superar los 700 microrrelatos y encarnar algunos cortos de animación, ahora saldrá en formato libro.

Abocado a la selección de las viñetas que integrarán la publicación, Roly recordó que él venía posteando en su fanpage de Facebook sus dibujos y conocía de sobra la repercusión que solían tener. Sin embargo, cuando subió la hoja inaugural de Simplicito logró captar un interés inusitado y singular. “Lo que ocurrió con él me sorprendió y me pareció interesantísimo”, contó Roly a El Tribuno. Luego quiso darle continuidad para testear si el efecto causado era pasajero o no.

“Paso a paso se fue creando el personaje, al comienzo un poco por intuición y ahora más conscientemente”, definió.

De Simplicito se fue desvelando que tiene dos amores: una margarita y una mujer de ondulado pelo. Poco más.

“El personaje va cambiando y logrando alguna especificidad. El contexto queda en una nebulosa, no se sabe mucho quién es. Puede ser un veterinario, un mecánico, un dibujante. Es cambio, prueba y evolución”, señaló.

Dibujante autodidacta, la producción plástica de Roly Arias ha sido expuesta en Italia, Brasil, Paraguay y Argentina. También dio charlas y talleres en Bolivia y México, y obtuvo premios internacionales.

“En mi actividad artística el público es muy acotado, un grupo reducido. En cambio con Simplicito me permito tener un público amplio y variado”, señaló. Desde hace un tiempo el artista organiza una subasta semanal en la fanpage homónima y el mejor postor se lleva una estampa enmarcada del personaje.

“Lo lindo de poner esos dibujos en circulación es que la gente entienda que los dibujantes viven de vender sus dibujos. Empecé a hacer una subasta por semana, pero no sé si lo haré toda la vida”, comentó Roly.

Como ocurre en todos los órdenes a Simplicito le llegó un día en que no hizo gracia. El pelado estaba sentado en una mesa para dos, aguardando a quien iba a interrumpir su soledad: “En un exceso de cortesía llegué puntual al lugar donde sabía que no ibas a venir”. Aquello de identificarse con él y compartir sus sentimientos -que había sido su mayor virtud- esta vez le surtió un efecto adverso entre sus seguidores. “Hacerlo un perdedor a mí me divertía, pero se ve que a la gente no. El público me pidió que no le haga historias tristes porque se ponían mal. Entonces empecé a recortar un poco la tristeza, porque pareciera que no se puede estar triste”, agregó Roly.

Lejos de la aflición y pesadumbre, Simplicito continúa invitando a pensar atenta y detenidamente sobre algo, a volver a mirar ocurrencias cotidianas y encontrarles un renovado brillo. “No es un personaje que diga verdades, más que nada cuestiona y pone en foco algunas situaciones y deja el camino abierto para que surja la reflexión del lector”, advirtió Roly. Puesto a contemplar las 700 publicaciones sobre una mesa dijo que se percató de “que si no había creado un universo, por lo menos había creado un mundo de Simplicito, y me parecía interesante rever esa producción y hacer una selección para el libro y, a su vez, avanzar sobre ese otro terreno: la publicación física del trabajo y la circulación de ese material”. De tanto trabajo continuo con Simplicito Roly parece haber pescado esa verdad de que “el tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea tan importante”, en el río calmo de las páginas del Principito de Saint Exyupéry. Y ahora es él quien contempla a Simplicito como un todo, y no como el borde de sus obras. Para el libro, que proyecta publicar en mayo, redibujará viñetas porque “el dibujo fue cambiando, si bien imperceptiblemente”. Así como la sustancia permanece inalterable. “El hábito de trabajar todos los días ha generado en él unos cambios interesantes. El personaje se maneja dentro de un rango nostálgico y romántico, un observador permanente de las cosas y así seguirá”, anticipó.

Auspiciantes

Roly Arias está diseñando una propuesta para atraer a empresas y particulares que quieran auspiciar la publicación del libro. “Es un modo de hacerlo entre todos y que tiene que ver con la lógica del personaje”, dijo.