"Fue como tocar el cielo con las manos"

Los representantes legales de la mujer autorizada por el juez federal 1, Julio Leonardo Bavio, a cultivar cannabis medicinal para su hijo explicaron que no todos los casos de pacientes que necesitan aceite derivado de marihuana en Salta son tratables de la misma manera y con el mismo aceite.

"No todo se soluciona con la importación del aceite de Estados Unidos, Charlotte's Web. La variedad de cepas es muy relevante para el tratamiento, sobre todo del dolor. En el fallo se reconoce ese derecho a otras calidades del producto. Ya existían fallos anteriores en los que la Justicia obligaba a obras sociales a proporcionar el aceite importado, pero este es el primer fallo que autoriza el cultivo de cannabis medicinal", detallaron.

Y además señalaron que "este es un escalón distinto que se enmarca y que tiene causas en la lucha de las madres por la salud de sus hijos, además de la probidad de un juez que reconoce los derechos constitucionales y los ampara, pero lo que pone un antecedente a esto es la lucha de las madres que no han conocido otro cannabis que el que le da solución al dolor de sus hijos".

Noemi Bisceglia es una de esas mamás que emprendió la lucha y que cultiva esperanzas para su hija. Es referente de una organización denominada "Cultivando esperanzas con mamá", que tiene 40 familias como miembros que necesitan el aceite.

Camila, de 20 años, la hija de Noemí, llegó a tener 30 convulsiones en 30 minutos y su calidad de vida tuvo un giro con el aceite de cannabis que toma desde 2016. Comenzó tomando el aceite casero y el año pasado fue la primera en recibir el aceite por parte de la obra social IPS. Actualmente alterna ese aceite con otro para su tratamiento. Al ser consultada por el inédito fallo, Noemí expresó: "Me entero ahora y es como tocar las manos con el cielo. Las mamás empezamos esta lucha cultivando contra la legalidad. Esto es noticia nacional. Muchos esperamos que la Justicia, los jueces, la Policía comprenda nuestra lucha".

Cepas

Mediante las redes sociales, padres de pacientes que necesitan el aceite, de diferentes países como Colombia, Uruguay y Paraguay intercambian información sobre cuál es la cepa que les hace bien a sus hijos.

"No siempre un aceite le hace bien a una persona. Un determinado aceite no es para todas las patologías. Tenemos el aceite importado Charlotte"s Web que lo provee una obra social, pero muchos pacientes que no contaban con información adecuada fueron a presentar el expediente sin saber que solo sirve para epilepsia refractaria", señaló Bisceglia. Y concluyó: "Los aceites caseros, de acuerdo a la cepa, semilla, banco pueden funcionar para determinadas patologías. Hay mamás que van probando con tres gotas durante el día y van viendo. Esperan cuatro días para ver si hay evolución, las reacciones".

"Necesitamos más resoluciones como esta. Es fantástica. Siento una satisfacción y alegría. Las mamás empezamos en la clandestinidad", dijo.

En el ámbito médico, los profesionales "están condicionados por las contradicciones que existen en el ordenamiento jurídico, entre ellos la ley de ejercicio de la medicina que prohibe que profesionales prescriban medicinas a contrapelo de la legislación de estupefacientes entonces se ven en varios dilemas", sostuvieron los abogados de la mujer que fue autorizada por el juez Bavio a cultivar cannabis medicinal.

"Todos los saberes sobre la cannabis medicinal no están incluidos en la formación de los médicos. Los saberes cuestionan el paradigma médico y están fluyendo más de pacientes a profesionales que viceversa", hicieron hincapié.

"Lo único que pueden prescribir es el aceite Charlotte"s Web. Ojalá esto cambiara", recalcó Noemí.