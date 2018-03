Adrián Suar habló del caso Juan Darthés y Calu Rivero: “La condena social es muy dura”

Juan Darthés es protagonista de una gran escándalo, luego de que Calu Rivero confesara que había sido acosada cuando trabajaron en la ficción Dulce amor. Luego, las actrices Anita Coacci y Natalia Juncos también lo denunciaron públicamente al galán de telenovelas.

El actor decidió iniciar acciones legales por calumnias e injurias a sus tres colegas. Mientras la Justicia investiga los casos, él está protagonizando la tira juvenil Simona, de Pol-ka. Más allá de la polémica, no renunció a su trabajo y Adrián Suar tampoco quiso sacarlo del elenco.

En el ciclo Nunca es tarde de Fox Sports, el conductor Germán Paoloski tuvo como primer invitado de la nueva temporada al gerente de Programación de El Trece. Durante la charla, le mostraron un video en el que a los actores de Simona les preguntaban qué le regalarían al productor. “Se merece un buen spa para relajarse de todos los quilombos que le traemos todos los actores”, contestó Darthés en referencia al momento que está atravesando.

Luego, habló sobre las graves acusaciones que pesan sobre el actor: “Son situaciones delicadas para todos. Lo que cuenta Calu es su verdad y si sintió eso lo habrá pasado realmente muy mal. Eso estoy seguro. Después aparecen otras cosas, qué hacés si lo sacás. Hubo un cambio para bien, tan importante en la sociedad. Y las personas a las que se denuncia ya pagan una condena social que es tremenda. La condena social es muy dura.

Hubo un cambio para bien, tan importante en la sociedad. Y las personas a las que se denuncia ya pagan una condena social que es tremenda

Lo de Juan está judicializado, no pasó en mi productora, fue hace un par de años. Me preguntan a mí qué voy a hacer y si lo voy a sacar. En cuanto a mi posición ideológica, no sé si hago bien o mal, pero yo creo que no hay que sacarlo del trabajo. No me sentiría bien, no me podría mirar al espejo por hacer una actitud tribunera para un grupo de personas que por justa razón creen que eso es lo mejor. Hablé con Juan y él me cuenta su verdad, me dijo que está fuerte y que se quiere quedar en el programa, que no hizo las cosas de lo que se lo acusa. Es difícil”, manifestó.