Néstor Ruiz de los Llanos: “Lo que pasó en Las Vertientes no es lo deseado”

“Lo que pasó en la comunidad de Las Vertientes no es lo deseado”. De esta manera el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, se refirió al video que se viraliza en las redes sociales donde se ve como un helicóptero de Salta aterriza en el paraje, deja los alimentos a una comunidad wichi, se retira y las familias se abalanzan desesperadamente sobre las provisiones.

En comunicación con TN, el funcionario provincial explicó la situación: “En realidad les cuento cómo es el puente aéreo. Es mucho lo que se trabaja previamente. Lo que ocurrió no es la generalidad. El municipio nos informa para que se haga la asistencia, ellos conocen los parajes, y saben donde se puede aterrizar. Hay una planilla social que se elabora previamente y de esta manera se sabe cuantas familias hay en cada paraje, se calcula la asistencia y las necesidades para casos particulares. Se llevan los módulos alimentarios, agua potable, leche, pañales para los chicos y medicamentos”.

“Es decir que hay un trabajo previo que se le comunica al piloto. Además se coordina con los referentes de las distintas comunidades quienes ayudan en la distribución”, dijo Y agregó: “En los parajes donde hay mucha gente el piloto viaja solo para poder llevar más asistencia. Cuando llega el piloto pregunta por los referentes y se hace la distribución. Lo que pasó en Las vertientes no es la generalidad de los casos”.



El funcionario señaló que, luego de conversar con el piloto, cuando se llegó hasta la comunidad los tres caciques que están como referentes no respondieron mientras que “la gente se acercaba demasiado al helicóptero y por una cuestión de resguardo de las personas se les pidió que se retiraran y se bajó los elementos. La gente estaba muy cerca del helicóptero. Previamente se avisó para que los referentes estén preparados para la llegada y todo se haga de manera ordenada”.

“Hay un momento previo que no se ve en el video y es cuando se preguntó por los referentes. Se trabaja para establecer todos los medios para evitar lo que ocurrió. No hemos tenido otras situaciones en estas condiciones”, dijo De los Llanos.

El funcionario del gobierno provincial señaló también que Las Vertientes no es el único paraje por lo que se trata de hacer todo más eficiente. “Cuando los parajes son muy grandes y para que nadie se quede sin sus provisiones viaja solo el piloto. Luego está el responsable que ayuda”, reiteró.