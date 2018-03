Agostina, la mujer trans salteña que brilla en la Vendimia

María de los Ángeles Rojas

espectaculos@eltribuno .com.ar

Entre 100 aspirantes a reina de la Vendimia para Todos, Agostina Aguirre (22) resultó una de las cinco finalistas y la única que no es oriunda de Mendoza. Además, con Valentino Barboza (19) -él para rey- son los dos candidatos trans de la vigésimo tercera edición del evento, que integra el calendario turístico de Mendoza.

Agostina Aguirre nació en Chicoana, es la quinta entre nueve hermanos. Al teléfono su voz cálida se corresponde perfectamente con la sonrisa abierta y los ojos luminosos retratados en las fotografías donde aparece. Dice que siempre se sintió mujer, pero que se lo reveló a su familia recién el año pasado.

Así como acostumbran recrear las películas, en el living de su casa sentó a los suyos y les dijo su verdad. Obtuvo su apoyo, pero antes había vivido 19 años en un rol masculino y debió radicarse en la gran ciudad para iniciar su transformación.

“Salta es una provincia cuya población en su mayoría tiene mentalidad cerrada, por eso las chicas trans vienen a Buenos Aires. Allá son excluidas de la educación, de la salud, del ámbito laboral”, desgrana, aunque no es exactamente su caso.

“Allá” es donde Dios a toda hora atiende el teléfono. Y allá ella es donde consiguió trabajo en una compañía internacional de comida rápida, ubicada en el Abasto, del que actualmente es encargada.

“Tuve la oportunidad de ascender, gracias a la gerenta Paula Tuñón y a la subgerenta Verónica Léon, que me valoraron e incentivaron siempre y que ahora me dan mensajes de aliento”, acota hoy, desde Mendoza y con los nervios y emociones revolucionadas, en permanente diálogo con ese pasado y presente que oscila en un movimiento pendular con cada reportaje que concede a la prensa.

En Buenos Aires comenzó con la terapia de ingesta hormonal y se sometió a una mastioplastía de aumento de busto con implantes mamarios.

A la luz de la ley 26.743 desde 2015 esta intervención quirúrgica para el cambio de sexo está incluida, entre otras, en el Programa Médico Obligatorio, por ello a Agostina todo le cubrió su obra social.

De momento, aclara, no pasará más por el quirófano para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.

“La vida de una mujer trans, por su entorno, es muy difícil, pero hay que darle para adelante. A mí me costó muchísimo la transición, tuve que pasar por un proceso psicológico largo cuando me vine para Buenos Aires y gracias a Dios las chicas trans contemporáneas contamos con las posibilidades de la ciencia”, expresó.

El año pasado Agostina se inició como modelo y ya desfiló en el Show de la Moda, el Gold Fashion, en Palermo, e incluso compartió pasarelas con figuras del ambiente como Alejandra Maglietti, Floppy Tesouro, Hernán Drago y Naira Awada. Su metro con ochenta centímetros y sus largas y torneadas piernas captaron la atención de un representante de modelos mientras ella bailaba sobre la pista de un boliche.

“Me propuso modelar y al principio no se dio cuenta de mi condición sexual, cuando se lo conté me dijo que no había problema. No es común que una chica trans trabaje en el ambiente del modelaje, pero me recibieron diez puntos”, señaló Agostina, derribando un mito.

Votos para Agostina

Bailar tal vez sea una de las experiencias más liberadoras del ser humano. Justamente, en los bailes del carnaval de Chicoana, cuando dejaba que el duende le susurrara verdades a su corazón, Agostina se sentía más mujer que nunca. Practicaba danza clásica, contemporánea, jazz y ritmos latinos en las academias de Salta capital Sin Código y Fuxión Latina, desempeñando el rol de varón. “Quiero retomar la carrera de danza, que debí dejar cuando llegué a Buenos Aires por priorizar el trabajo y otros objetivos”, contó ahora.

Siempre con la mirada puesta en el mundo artístico y teniendo a referentes como Florencia de la V y Moria Casán, Agostina dijo: “Lo más lindo que me ha pasado es vivir el festival de la Vendimia oficial, que nos incluyan a la comunidad en los eventos oficiales es un paso hacia adelante y un gran ejemplo que da Mendoza a todo el país”.

Aunque el panorama se le amplía amplio y brillante su sueño es convertirse en una referente del colectivo LGBTQ y “en el futuro tener una familia conformada y volver a mi provincia”.

En su provincia nació José, pero también Agostina. “El nombre me lo propuso una abuelita que tengo, Elena López, con la cual me crié y estoy superagradecida en la vida con ella porque lo que soy siento que se lo debo a ella”, declaró. El nombre es de origen latino y significa “venerada” también “majestuosa”. Sin duda, que atraerá éxitos este bautizo insuflado con el amor profundo de una matriarca.

El próximo sábado en el Arena Maipú se elegirá a los nuevos representantes de la comunidad LGBTQ en el festival Vendimia para Todos.

La fiesta será conducida por Florencia de la V. Además, participarán DJ de Mendoza y la banda de cumbia pop Los Totora. Como el jurado es el público, Agostina Aguirre necesita que los salteños la voten descargando la aplicación Vendimia para Todos. La app solicita nombre completo, documento y mail. Luego de elegir a un rey y una reina llega un mensaje por e-mail para confirmar el voto.