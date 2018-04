Quejas por pérdidas de agua

A fines de febrero pasado, los vecinos de calle La Gaceta entre el 2100 y el 2200, de barrio El Tribuno comenzaron a notar que el cordón de sus casas amanecía húmedo. Pensando que se trataba de alguna vecina que regaba temprano no le dieron mayor importancia. Con el paso de los días, uno de los vecinos de La Gaceta al 2200 descubrió que en el borde del cordón de su casa brotaba agua tan clara como la que se sale por su canilla. Entonces resolvió llamar a la empresa Aguas del Norte para dar parte de lo que ocurría. A principios de marzo, una cuadra más adelante, la situación se replicó.

Ya pasó un mes y el agua sigue corriendo como un arroyo. Y queda a la vista la fuerza con la que el agua potable brota desde la calle. El continúo correr del líquido recorre ya dos cuadras e inunda la esquina de La Gaceta y Los Principios.

Esta situación hizo crecer un musgo verde resbaloso, que genera mal olor al entrar en contacto con hojas y restos de basura que hay en la calle. Este escenario es el que ven los vecinos del barrio todos los días. Ellos apuntan que esto significa un riesgo para los niños y adultos mayores que viven en la zona.

"Sabemos que es imposible que los chicos pasen con la bicicleta por la esquina, porque se pueden dar un porrazo, y lo peor -además de que se van a levantar todos sucios- es que se lastimen", explicó Claudia, quien vive a una cuadra y media de esa esquina peligrosa.

Los vecinos agregaron que hace tres semanas, la tapa de registro desbordaba de líquidos cloacales. "Dos semanas estuvimos pidiendo que vengan a resolver el tema. No se podía abrir las ventanas, no se podía cruzar por la esquina y si pasabas con el cochecito de los chicos tenía que ver cómo esquivar los residuos que ya llegaban hasta la mitad de la calle. No se porqué no dan respuestas", expresó José en la vereda de su casa, mientras estaba con su nieta.

De nunca acabar

Margarita vive entre las dos pérdidas y asegura que esta no es la primera vez que se produce una rotura de caños en la zona y hay pérdida de agua potable. "Esta historia es de siempre. Hace más de 30 años que vivo en el barrio, en los últimos diez, la mitad del año la calle tiene algún caño roto o un pozo que dejan los que arreglan los caños", afirmó la mujer.

A la altura de La Gaceta al 2100 se puede ver un tramo de dos metros de largo por 50 de ancho que los vecinos se encargaron de rellenar con bloques, tierra, maderas, entre otros elementos.

Un vecino que vive frente al pozo advirtió que cuando llueve pasan los autos y su vereda queda cubierta de barro. "Y eso es lo de menos. Algunos quieren esquivarlo cuando ya están encima y se tiran contra los autos estacionados. Es un peligro", expresó Daniel.