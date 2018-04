Tragedia aérea: Se estrelló un avión en Argelia y confirman 257 personas muertas

Un avión militar argelino se estrelló hoy poco después de despegar cerca de la base aérea de Boufarik, a unos 30 kilómetros de Argel. En la caída murieron al menos 257 personas, entre ellas, 247 pasajeros y 10 tripulantes, según fuentes de Protección Civil consultadas por la agencia EFE.

