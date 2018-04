Guillemo: “Era una injusticia perder”

Tras el agónico empate ante Palmeiras, el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, habló en un insólita conferencia de prensa en la que hubo una sola pregunta.

“Fue un partido parejo en cuanto a las situaciones y manejo. Me parece que el equipo hizo un planteo muy bueno, inteligente, bloqueamos a jugadores importantes de Palmeiras y también tuvimos nuestras situaciones, era un injusticia muy grande perder el partido. Boca jugó con mucha personalidad, muy metido para aunque sea llevarse un punto. No es fácil jugar en esta cancha y nosotros lo hicimos bien”, sostuvo el DT xeneize.

Por su parte, el defensor Paolo Goltz, también remarcó que el empate fue lo más justo.

“Creo que hicimos un partido muy inteligente, nos crearon muy pocas situaciones. Habíamos realizado un partido muy bueno y me parecía muy injusto irnos con las manos vacías de Brasil pero por suerte lo pudimos empatar”, sostuvo Goltz, quien también se refirió al juego de los brasileños: “Es un equipo que juega muy bien, que sale rápido, nosotros nos manejamos muy bien. De visitante en esta cancha, a pesar de venir a buscar los tres puntos nos vamos con una buena sensación”.

El marcador central también se refirió al trabajo de sus compañeros. “Tenemos mucha gente de experiencia, tenemos buen equipo, en el campeonato argentino lo venimos demostrando, sabemos que es otra competencia pero creo que estamos muy bien para dar pelea”, cerró el defensor que no estaría en condiciones de jugar el domingo por el torneo local ante a Independiente.