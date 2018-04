Gioja tras la detención de Fellner: "El Poder Judicial opera como brazo político"

"Estamos frente a un Gobierno que no tiene absolutamente ninguna vergüenza en utilizar los peores métodos repudiados en todo el mundo para hacer política", agregó el diputado sanjuanino.

El diputado sanjuanino y desplazado presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, vinculó hoy al Gobierno con la orden de detención librada contra el ex gobernador Eduardo Fellner al señalar que el oficialismo ‘cuenta con la complacencia y complicidad de un sector del Poder Judicial que opera como brazo político, como si fuera un comité‘.

‘Estamos frente a un Gobierno que no tiene absolutamente ninguna vergüenza en utilizar los peores métodos repudiados en todo el mundo para hacer política, y en eso cuenta con la complacencia y complicidad de un sector del Poder Judicial que opera como brazo político, como si fuera un comité‘, aseveró el legislador.

De esta forma, volvió a sugerir una supuesta influencia del oficialismo en decisiones judiciales, del mismo modo en que lo había hecho en los últimos días en relación a la intervención del PJ dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini.



‘El Gobierno quiere distraer la atención pública de los temas resonantes‘, aseveró el diputado y desplazado titular del Partido Justicialista en declaraciones que difundió a través de un comunicado de prensa.

Así se refirió a la orden de detención librada anoche por el juez jujeño Isidoro Cruz contra el ex gobernador y otros ex funcionarios provinciales en el marco de la denominada ‘megacausa‘, en la que se investiga el presunto desvío de 1.300 millones de pesos que debían ser usados para la construcción de viviendas sociales.

‘El Gobierno quiere distraer la atención pública con temas resonantes para que no se hable de temas preocupantes, y para eso cuenta con un sector del Poder Judicial‘, sostuvo Gioja.

En ese marco, sostuvo que Cambiemos ‘aplica al pie de la letra el manual ’maquiavélico’ de (Jaime) Durán Barba, que aconseja plantar en la agenda pública una cortina de humo para entretener, cuando los temas que importan se imponen con fuerza y les son desfavorables‘.

En ese sentido, Gioja indicó que, ‘en vez de estar hablando de los temas que preocupan a la sociedad, como la inflación descontrolada, los tarifazos impagables, el endeudamiento externo desbocado minuto a minuto, los despidos en el sector público y privado, y otros tantos temas calientes, el Gobierno, otra vez, apela a cierto sector de la Justicia para judicializar la política‘.